Marc Giró calienta su regreso a La Sexta con una ardiente promo llena de dardos a Ayuso y su "me gusta la fruta"

Atresmedia ya ha arrancado la cuenta atrás para el regreso de 'Cara al show' a La Sexta. La corporación ha estrenado un nuevo vídeo promocional que calienta motores para el regreso de Marc Giró a las noches de la cadena tras su llegada a la cadena el pasado abril. Así, el catalán ha protagonizado un clip lleno de dardos a Ayuso en el que deja claro que esta nueva temporada seguirá dando que hablar con sus monólogos.

Bajo el anuncio de "muy pronto", el espacio de entrevistas del prime time de La Sexta comienza a tantear su regreso de cara a septiembre con un vídeo promocional de lo más curioso. Se trata de una parodia de los vídeos de cocina sexualizados que han inundado las plataformas en los últimos años en la que un intérprete aparece acariciando, estrujando y partiendo todo tipo de frutas sobre la encimera de una cocina.

La declaración de intenciones de Marc Giró en la primera promo de 'Cara al show': "Se van a cagar"

Es hacia el final del clip cuando Marc Giró hace su aparición estelar dando contexto a la sucesión de imágenes centradas en fruta. "No sé por qué dicen que a mí no me gusta la fruta...", señala con sorna el conductor de 'Cara al show' mientras se come una cereza.

De esta forma, el catalán hace referencia directa al lema de la derecha acuñado por Isabel Díaz Ayuso de "me gusta la fruta", frase que la presidenta madrileña utilizó para tapar un insulto que propinó a Pedro Sánchez durante una sesión en el Congreso de los diputados.

Marc Giró no lo entiende....nosotros tampoco 😎



📺 @caraalshow, MUY PRONTO, nueva temporada pic.twitter.com/tiDsaNhLQx — laSexta (@laSextaTV) August 10, 2026

"Con tanta fibra, se van a cagar", termina señalando el presentador para finalizar el primer spot promocional de la nueva temporada del espacio de entrevistas. Toda una declaración de intenciones por parte de La Sexta y Giró que llega justo después de cerrar una primera temporada en la cadena con unos discretos datos de audiencia que llevaron al presentador a reflexionar durante su último monólogo del curso.

El mejor dato de 'Cara al show' se vivió durante su estreno el pasado 21 de abril, cuando el catalán consiguió un 8,5% y 727.000 espectadores gracias a la entrevista a Jordi Évole, Estopa, Eduardo Casanova y Chiara Oliver, firmando el mejor estreno de un programa en La Sexta de los últimos 6 años. Sin embargo, sus once entregas en la cadena han promediado un 5,4% de cuota de pantalla, una cifra que se aleja de las cifras que solía conseguir con 'Late Xou' en TVE.