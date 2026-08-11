RTVE avanza imágenes inéditas del 23-F y del franquismo en la segunda temporada de uno de sus programas revelación

Fue uno de los programas revelación de la pasada temporada y ahora prepara su regreso a RTVE. La cadena pública ha empezado a promocionar la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' para próximamente. Así, la serie documental volverá a desempolvar algunas imágenes guardadas en las más de 6.000 cintas grabadas para el informativo televisivo de la dictadura franquista que nunca llegaron a ver la luz.

Y uno de los principales reclamos de la nueva tanda de capítulos de 'Los archivos secretos del NO-DO' son imágenes inéditas del golpe de Estado del 23-F tal y como se puede ver en la promo que ya emite La 1 de cara al próximo estreno. "Están tan bien grabadas que me parece insólito que no se hayan visto antes", reconoce la periodista Nativel Preciado sobre el momento en el que Tejero entró al Congreso al grito de "¡Quieto todo el mundo!".

Pero más allá de estas imágenes que nunca llegaron a verse del 23-F, en esta temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' se rescatarán otras imágenes que el franquismo no quiso que se vieran en el informativo. Es el caso de la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza así como una concentración de personas con el puño en alto o las inquietantes primeras figuras de cera de la reina Sofía y el rey Juan Carlos.

La segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' volverá a contar con el testimonio de periodistas, historiadores, catedráticos y expertos de la época así como otras personalidades como el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o el actor Carlos Bardem. "No entiendo por qué estas imágenes han permanecido guardadas tanto tiempo" o "Estas imágenes no se emitieron por lo polémico que fue la cosa" son algunos de esos testimonios.

➕ Más secretos ... A punto de desvelarse ...



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Así es 'Los archivos secretos del NO-DO'

Un año después de la primera temporada, RTVE vuelve a la Filmoteca Española para seguir rastreando en 'Los archivos secretos del NO-DO' en una nueva temporada de seis capítulos. ¿Qué es lo que quedó por contar?¿Qué motivos habría para ocultar estas imágenes? Todavía quedan miles de latas sin abrir de las 6.000 que alberga la institución. A través de la digitalización y conservación de cada una de las historias, la Filmoteca Española cuenta con un fondo de uso público renovado y preservado para la posteridad.

Gracias a la exploración y trabajo de restauración, se han encontrado nuevas piezas muy valiosas como la explosión de éxito popular de unas chicas que decían hablar con la virgen; la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza; la rivalidad entre dos estrellas del ciclismo patrio; unas perforaciones petrolíferas “milagrosas” en territorio español; o el último reportaje que el noticiario dedicó a la estrella Marisol, entre muchos otros archivos históricos.

El objetivo de 'Los archivos secretos del NO-DO' es mostrar lo que el franquismo ocultó y dibujar con la cara B del régimen un panorama de los años de la dictadura y el inicio de la Transición, no solo desde la política sino también desde la sociedad y la cultura. Como en la primera edición, la narración combina el rigor estricto de los contenidos con un estilo de formato de entretenimiento, creando un formato documental próximo al público.

En su primera edición, emitida en el prime time de La 1, la producción de RTVE y Minoría Absoluta ('El año en que naciste', '¡Cuánta guerra!') fue líder con un 15% de cuota en su estreno y logró un 11,5% de promedio en el conjunto de capítulos.