Los 36 estrenos que ver esta semana del 10 al 16 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Disney+: de 'Camp Rock 3' a 'La Fiera'

¿Qué? ¿Que ya estamos a mediados del mes de agosto? ¿Cómo puede ser? ¡Si hace nada estábamos empezando el verano! Lo cierto es que el tiempo pasa cada vez más rápido, sobre todo cuando uno está de vacaciones, ¿verdad? Pero las plataformas de streaming lo saben y al menos nos traen buenos estrenos para poder disfrutar esta semana que, por cierto, nos trae también el eclipse, y esperamos que estéis ya preparados para verlo. Ojo, gafas homologadas, por favor. No queremos accidentes. Y, mientras el Día E llega, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movistar Plus y SkyShowtime nos tienen varias propuestas para disfrutar esta semana.

¿Cuál es el gran estreno de estos días? Sin lugar a dudas, 'Camp Rock 3', el regreso de la película de culto de Disney Channel, con la vuelta de los Jonas Brothers a los papeles que les dieron a conocer en todo el mundo. También regresa nuestro 'Reacher' con una temporada 4 que promete ser completamente diferente a las anteriores, o la sufridora Sidney Prescott en 'Scream 7', que estrena SkyShowtime. En cuanto a cine español, tenemos dos estrenos importantes: 'La fiera', con un reparto de lujo encabezado por Miguel Ángel Silvestre; o 'Caminando con el diablo', con Tamar Novas, que estrena Prime Video.

Estrenos en Netflix

Mourinho

Sinopsis: documental sobre el entrenador de fútbol José Mourinho.

La miniserie documental biográfica sobre el técnico portugués José Mourinho repasa la vida y la polémicas de la carrera del entrenador. Narra con testimonios de primera mano el ascenso meteórico de José Mourinho hasta convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo. Además de recordar sus títulos con Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Roma, también profundiza en su personalidad, su forma de liderar equipos y las decisiones que marcaron su trayectoria. Ferguson, Casillas, Drogba... un sinfín de personajes que han sido claves en la carrera del entrenador, que ultima su regreso al Real Madrid. "No haces un documental con un tipo que no gana nada", afirma el técnico en un momento del documental. Este proyecto repasa varios de los momentos más importantes de su carrera: desde la victoria en la UEFA con el Oporto en 2004 hasta su fichaje por el Real Madrid.

Fecha de estreno: 11 de agosto

La fiera

Sinopsis: La historia de Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bultó, tres amigos a los que les unía su pasión por los deportes extremos, que descubren la experiencia más cercana a volar: el salto BASE con traje de alas.

La nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, se estrenó en cines este pasado mes de febrero. Aunque su desempeño en taquilla fue algo dispar, el trío protagonista precisamente era el responsable de que esta película sea más entretenida y queremos seguir viéndola.

Según su director en una entrevista pa Atresmedia, "'La Fiera' se adentra en las vidas de estos saltadores, pero también se aproxima a su entorno familiar, sus parejas, padres, madres e hijos que viven en un frágil equilibrio entre el amor y el miedo. De ahí surge un dilema dramáticamente muy poderoso: el de la libertad individual frente a la responsabilidad hacia los demás. Hemos intentado abordarlo sin juzgar a los personajes; sin certezas, pero con preguntas que trasladamos al espectador. El cine debe entretener y emocionar, pero también debe hacerte reflexionar, acompañarte horas y días después".

Fecha de estreno: 14 de agosto

Estrenos en Prime Video

Reacher (Temporada 4)

Sinopsis: La historia arranca cuando Jack Reacher presencia en el metro de Nueva York un suceso que interpreta inicialmente como un posible intento de atentado suicida. Cuando se acerca a una mujer cuyo comportamiento parece encajar con las señales de alerta de una terrorista, ella saca un arma y se dispara delante de él. El incidente arrastra al antiguo investigador militar a una compleja conspiración en la que se mezclan extremistas, políticos poderosos y viejos secretos del pasado.

Nuestro querido Alan Ritchson vuelve a ponerse en la piel de Jack Reacher una vez más. Ahora llega en una cuarta temporada (que se inspira en 'Mañana no estás',el libro número 13 de la saga literaria creada por Lee Child) repleta de acción, giros sorprendentes y, por supuesto, muchas peleas. "Queremos que cada año sea familiar, pero a la vez diferente, y siempre repleto de peligro, misterio, acción y, por supuesto, ese toque de humor sarcástico tan característico de Reacher", comentó el actor en el evento de presentación de contenidos de Prime Video. Y es que 'Reacher' es una de las series más vistas de la plataforma, una de las niñas mimadas del streaming, y no es para menos, porque su particular mezcla de géneros hacen que funcione mucho mejor que otras propuestas similares.

Fecha de estreno: 12 de agosto

Caminando con el diablo

Sinopsis: España, años ochenta. Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

La ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena, con Tamar Novas y Marina Salas como protagonistas, se estrenó en cines el pasado mes de marzo, con la producción de RTVE. El rodaje de la película tuvo lugar en Zaragoza, Los Monegros y en localizaciones de la Comunidad de Madrid, y se trata de un thriller angustioso y asfixiante que busca dar una nueva profundidad a este tipo de historias en nuestro país. No tuvo mucha suerte en taquilla pero es la típica película que aprovecha bien su segunda oportunidad en streaming.

"Aparte del guion, que cuando terminé de leerlo parecía que solo hubiera pasado un segundo, me sedujo la posibilidad de trabajar con el equipo técnico que hizo 'Tarde para la ira', y con Javier Salmones, el director de fotografía de mi primera película, 'La lengua de las mariposas'", comentó Tamar para Fotogramas. "En cuanto al personaje, era un reto contar todo su dolor y sentimiento de culpa, y su brutalidad desde lo físico, porque apenas habla. Me gusta mucho trabajar con el cuerpo. Y desde luego me engolosinó que me plantearan el proyecto construyéndolo a partir de mí, me sentí muy halagado".

Fecha de estreno: 14 de agosto

Estrenos en SkyShowtime

The history of sound

Sinopsis: Lionel es un talentoso cantante de la Kentucky rural criado con las canciones que su padre cantaba en el porche. En 1917, abandona la granja familiar para asistir al Conservatorio de Música de Boston. Allí conoce a David, un encantador estudiante de composición musical que pronto es llamado a filas al final de la guerra. En 1920, ambos pasan un invierno recorriendo los bosques y las islas de Maine, recopilando canciones populares con el fin de preservarlas para las generaciones futuras.

Un drama romántico que explora la conexión entre el amor, la música y los recuerdos en el contexto de los primeros años del siglo XX. Ambientada justo antes y después de la Primera Guerra Mundial, tiene a Paul Mescal y Josh O'Connor como protagonistas. ¿Y qué es lo novedoso? Que ambos acaban enamorándose, en una historia tierna, dramática y muy bien rodada. Dirigida por Oliver Hermanus, que adapta la novela corta de Ben Shattuck, entusiasmó a la crítica, sobre todo gracias a la química entre O'Connor y Mescal, con una fotografía sublime y una banda sonora perfecta para la ocasión. "Creo que no hay nada más atractivo que cuando alguien expresa un interés o pasión por algo. Es lo más atractivo que hay: ver a alguien apasionado por algo", comentó Mescal sobre sus personajes en una entrevista para OUT Magazine.

Fecha de estreno: 12 de agosto

Scream 7

Sinopsis: Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida, sus peores miedos se hacen realidad cuando su hija se convierte en el siguiente objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas.

La saga creada por Wes Craven hace ya 30 años está de enhorabuena: tiene mejor salud que nunca. Aunque las críticas de esta séptima entrega no fueron muy buenas, lo cierto es que se convirtió en la más taquillera de todas, y sobre todo gracias al regreso de Neve Campbell, que estuvo ausente en la sexta parte. Pese al boicot al que llaman los fans tras el polémico despido de Melissa Barrera por mostrar su apoyo a Palestina, 'Scream 7' reventó las taquillas en medio mundo, y nos dio una entrega un poco torpe pero muy entretenida, con nuevos personajes añadidos al lore de la historia, y ojo, con Kevin Williamson, guionista original, que no solo firmaba el guion sino también se colocaba detrás de la cámara. "Sidney Prescott funciona como ancla con el mundo fuera de la sala, haciendo que el humor afile el miedo mientras el público, entregado, se ríe justo antes de cada sobresalto", comentó su director al presentar la película.

Fecha de estreno: 14 de agosto

Americana

Sinopsis: Las vidas de varios forasteros y locales se entrecruzan violentamente cuando una rara camisa de Lakota Ghost aparece en el mercado negro de un pequeño pueblo de Dakota del Sur.

Sydney Sweeney es un verdadero caso de estudio. Quizá una de las actrices más conocidas de la actualidad (y de su generación), pero no deja de estrellarse en taquilla una y otra vez. No acaba de encontrar la película perfecta para brillar (quizá porque la gran mayoría están dirigidas por directores debutantes) y su polémica sobre su supuesto apoyo a Trump y al partido republicano han dejado su reputación por suelos. En este caso tenemos un thriller con toques de comedia sureña de Estados Unidos, que protagoniza junto a Paul Walter Hauser. Y aunque Sweeney brilla, no es suficiente para que la película funcione en su totalidad. "En toda esta industria, lo único que se dice es: ‘Las mujeres empoderamos a otras mujeres’. Nada de eso ocurre en realidad. Todo eso es falso y una tapadera para todas las demás estupideces que dicen a espaldas de todo el mundo", afirmó la actriz en Variety. Una entrevista que trajo cola, desde luego.

Fecha de estreno: 15 de agosto

Estrenos en Disney Plus

Camp Rock 3

Sinopsis: Después de perder el acto de apertura de su gira de reencuentro, la banda regresa a Camp Rock para encontrar a la próxima gran estrella. Sage, Desi, Rosie, Cliff, Callie, Madison y Fletch ansían alcanzar la fama, ¿pero cuál de ellos logrará cumplir su sueño?

Con música nueva, más rivalidad amistosa y un montón de nuevos campistas, 'Camp Rock 3' regresa por todo lo alto. Kevin, Joe y Nick Jonas regresan a sus icónicos papeles y se desempeñan como productores ejecutivos junto a Demi Lovato. El rodaje tuvo lugar en Vancouver, con Veronica Rodriguez como directora, Eydie Faye como guionista y Jamal Sims como coreógrafo. Además de canciones originales completamente nuevas, 'Camp Rock 3' incluye temas de las películas originales y de actuaciones anteriores de Connect 3. La banda sonora presenta una mezcla de estilos, entre los que se incluyen el pop de Disney, el country, el K-pop, el R&B, el hip-hop y el folk.

Al reparto se unen nuevos nombres como Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola. Aunque por supuesto que se echa de menos a Demi Lovato entre los protagonistas. "No envidio a los nuevos", comentó Joe Jonas para Variety. "Ya era bastante difícil cuando solo los sitios del corazón comentaban sobre la vida amorosa de los adolescentes, pero con las redes sociales todo eso se ha intensificado".

Fecha de estreno: 14 de agosto

Estrenos en Movistar Plus

Artemis II: Misión a la Luna

Artemis II.

Sinopsis: El 1 de abril de 2026 comenzaba una nueva era de exploración humana sostenida más allá de la órbita terrestre: Artemis II enviaba a cuatro astronautas en un sobrevuelo lunar convirtiéndose en el primer viaje tripulado a la luna desde 1972.

'Artemis II: misión a la luna' celebra el gran acontecimiento y se convierte en la primera crónica televisiva que captura la historia y el día a día de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los astronautas que ya forman parte de la historia. El documental es el relato audiovisual definitivo de la misión, combinando cobertura en tiempo real en el espacio con un acceso exclusivo a los astronautas, ingenieros, técnicos y controladores de vuelo de la NASA. Un viaje completo alrededor de nuestro satélite natural, donde los cuatro tripulantes presencian un eclipse solar total desde el espacio, contemplan lugares nunca vistos de la cara oculta de la Luna y fijan en 406.771 kilómetros el récord de mayor distancia de nuestro planeta jamás alcanzada por un humano.

Fecha de estreno: 11 de agosto

La leyenda de Ochi

Sinopsis: Sigue a una niña, interpretada por Helena Zengel ('Noticias del gran mundo'), que ha crecido escuchando que los ochi son una amenaza. Sin embargo, cuando encuentra a una cría abandonada, emprende una misión para llevarla de vuelta con los suyos.

Liderada por Willem Dafoe y con el actor de 'Stranger Things' Finn Wolfhard en el reparto, esta fábula fantástica bebe del imaginario de títulos de los 80 como 'La historia interminable' o 'Cristal oscuro', destacando por su textura física y sus marionetas: la criatura ochi es adorable. Es una película familiar que mezcla aventura iniciática, cuento de criaturas y fábula sobre el miedo a lo desconocido. Isaiah Saxon, realizador procedente del universo del videoclip y la creación visual, debuta aquí en el largometraje con una propuesta de aire artesanal. Pese a que, cuando salió el tráiler, todo el mundo empezó a criticarla pensando que la criatura había sido hecha por Inteligencia Artificial. Multitud de videos analizando el metraje afirmaban saberlo a ciencia cierta. Pero los responsables de la película, producida por A24, se encargaron de desmentirlo.

"Vengo de una infancia en la que dibujaba mucho, eso era lo que se me daba bien de niño. Simplemente seguí dibujando y dibujando, y cuando fui a la universidad, pensé que iba a ser ilustrador. Luego tuve una epifanía y cambié mi especialidad a cine, y rápidamente me di cuenta de que podía trasladar todo el dibujo y la escultura a las películas", contaba el director en una entrevista para Cinépolis. "Así que pude convertirlo en una práctica artística holística donde comienza con la escritura y el dibujo, y luego pasa a construir cosas, esculpir objetos, hacer prótesis, modelos, criaturas, y luego filmarlos. Y al final del proceso, las pinturas mate entran en juego simplemente porque lo que filmé no es exactamente correcto".

Fecha de estreno: 15 de agosto

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