Netflix ha estrenado este fin de semana la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.', la serie creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad y dirigida por Laura Caballero, y que en tan solo 24 horas ya ocupa el segundo puesto de series más vistas de la plataforma en España.

Así, la ficción se despide para siempre tras haber pasado por dos plataformas. Y es que cabe recordar que 'Muertos S.L:' arrancó en Movistar Plus, pero posteriormente la productora de 'La que se avecina' llegó a un acuerdo con Netflix para trasladar la ficción a la plataforma tras el gran éxito de 'Machos Alfa'. Ahora, tras cuatro temporadas, las dos últimas en Netflix, la comedia dice adiós a los espectadores.

La cuarta temporada de 'Muertos S.L.' llega tan solo un mes después de la muerte de Ascen López, la actriz que ha dado vida a Nieves Torralba y que dejó desolados a los hermanos Caballero y a todos los actores del reparto de la producción de Contubernio Films.

Carlos Areces ('La que se avecina') de nuevo al frente junto a Amaia Salamanca ('Siempre es invierno', 'Bienvenidos a Edén'), Salva Reina ('Legado', 'Dos Tumbas'), Diego Martín ('Machos Alfa', 'Legado'), Adriana Torrebejano (Coartadas, Bajo un volcán), Ascen López ('Machos Alfa', 'Casi todo bien'), Aitziber Garmendia ('Sin instrucciones', 'Machos Alfa'), Gerald B. Fillmore ('Amor en toda la cara', 'Reyes de la noche'), Roque Ruiz ('El cuco de cristal', 'Las hijas de la criada'), Bárbara Santa-Cruz ('El refugio atómico', 'Atasco'), Lorea Intxausti ('Yo no moriré de amor','Go!aze'), Manolo Cal ('Cuéntame cómo pasó') y Lucía Quintana ('Sentimos las molestias', 'Matadero') siguen formando parte del reparto.

Así es la temporada final de 'Muertos S.L.'

¿Quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto "solo un ratito", lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio… pero no tanto en un tanatorio.

El veredicto de la audiencia al final de 'Muertos S.L.'

Tras el estreno de los últimos episodios de 'Muertos S.L.', los espectadores que ya han podido ver la comedia y saber cómo termina han querido dar su opinión a través de 'X'. Y lo cierto es que está habiendo mucho consenso entre las opiniones recabadas sobre el desenlace, pero con una queja repetida por muchos: cancelar la serie ha sido calificada como un "error" de Netflix España: "Una auténtica pena que se acabe porque es perfecta", "Asumimos que nada es eterno, que todo se acaba… Pero Netflix, ¿por qué?" o "¿un final injusto para una de las mejores comedias de Netflix?", han reaccionado varios usuarios que han lamentado su cancelación con un "precipitado" final y han pedido su renovación por una quinta temporada.

Además, el final de la producción ha recibido reacciones positivas de una parte mayoritaria de la audiencia. "Maravillosa. La 4° temporada de 'Muertos S.L. es una auténtica fantasía. Su reparto, las situaciones que plantea, sus brillantes diálogos y su humor negro, la han convertido en mi serie favorita. Alberto Caballero queremos más", ha reclamado un espectador.

"No le he visto un capítulo malo en las cuatro temporadas. Cada personaje tenía su gracia y era muy ágil. Una pena que no hayan renovado", ha valorado otro. Mientras que otro televidente ha ido más allá en su sentencia: "Es un serión, Muertos S.L. La mejor comedia que se ha hecho en España en el último lustro fácil. No sé cómo han cancelado esto".

#MuertosSL se despide con una breve temporada muy precipitada, como si tuviera mucho más que contar.

Mantiene su peculiar humor con un final tan macabro y surrealista como desternillante. El personaje de Chemi es oro.

Una pena su corta duración, tenia potencial para más.

⭐️ 10/10 pic.twitter.com/jioIRAmS5z — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) August 7, 2026

Ya me terminé la nueva y última temporada de #MuertosSL. No soy de ver las series del tirón, pero esta última temporada ha sido TAN BUENA que dan ganas de volver a verla. De hecho seguramente lo haga. — 🏳️‍🌈❤ Danitinkis (calyrex's version) (@RealDanitinkis) August 8, 2026

Divertidísima Muertos SL. Cancelar esta serie es el peor error de Netflix España joder — shelly ✨ (@shllydrr) August 7, 2026

El final de #MuertosSL ? No me lo esperaba para nada pero es una putísima genialidad, eso sí, se nota que no era el final original y que lo han tenido que cambiar por la cancelación. pic.twitter.com/M5uBUayqzC — Hugo🔮 (@HugoFdez_27) August 7, 2026

Maravillosa. La 4° temporada de #MuertosSL es una auténtica fantasía. Su reparto, las situaciones que plantea, sus brillantes diálogos y su humor negro, la han convertido en mi serie favorita. @alber_caballero queremos más.



Nieves, #FunerariaTorregrosa sin tí, no será lo mismo. pic.twitter.com/lljaOviJiM — Más cine por favor🍿 (@ElCineMeFascine) August 8, 2026

Acabada la T4 de #MuertosSL No le he visto un capítulo malo en las cuatro temporadas. Cada personaje tenía su gracia y era muy ágil. Una pena que no hayan renovado. — Esther (@imogen80) August 7, 2026

Vista la temporada final de #MuertosSL: para mí, de las mejores series cómicas de este país. Guión único y perfecto con un reparto a la altura donde todos los personajes son protagonistas y brillan por igual. Una auténtica pena que se acabe porque es perfecta. — abero (@aberooreba0_) August 7, 2026

Asumimos que nada es eterno, que todo se acaba… Pero… @NetflixES #MuertosSL ¿Por qué? ¿POR QUÉ? Un humor inteligente, real! De reirte sin parar en cada segundo de capítulo… Echaré tanto de menos a todos…A Chemi especialmente. Sólo me queda dar las gracias @alber_caballero 😥 — Marimar (@brendita30) August 8, 2026

MUERTOS S.L. Temporada 4 CRÍTICA | ¿Un final injusto para una de las mejores comedias de Netflix?#MuertosSL llega a su final en @NetflixES y en este programa analizamos sin spoilers la cuarta y última temporada de la comedia creada por @alber_caballero y @LauraCaballero_… pic.twitter.com/Bn2DhM1Zai — Fuera de Series 📺 (@fueradeseries) August 7, 2026

un despropósito total, se merecía muchísimo más teniendo en cuenta que es una de las mejores series españolas de los últimos años 😭 justica para muertos sl!! — abejita reina ⵣ🍉 (@freexnuggets) August 7, 2026

Ya he terminado la última temporada de Muertos SL y qué pena me da que no veamos nunca más la funeraria Torregrosa, pero ha sido un buen final



Es sin duda la mejor serie de los hermanos Caballero en la actualidad, brillante y todos los personajes son geniales. Chemi es histórico pic.twitter.com/niwx5y5dc3 — Adrián (@reaper_gt7) August 7, 2026

El final de muertos SL siendo PERFECTO. — Mario 🌙🍊 (@MarioAlga01) August 7, 2026

Muertos SL - cancelada tras 4ªT serie divertida, fresca con casting ideal para cada uno de los papeles, q hace de la muerte algo con lo q hay q convivir si o si, ágil con episodios cortos con un humor negro, brillante y junto a Poquita Fe de lo mejor en series españolas de humor pic.twitter.com/0gMhsyy7pl — Miguel'sLand (@insidedevilinI) August 7, 2026

Pues yo estoy encantado con el final de Muertos SL, no comparto las quejas por un "final abrupto", no podía haber alcanzado mayor zenit tragicómico pic.twitter.com/JbSxQx6B71 — 🏴‍☠️ Banda Apache #🇪🇺SUX €3 📦 (@bandaapache) August 7, 2026

Vaya cagada cancelar muertos SL, le hacían falta un par de temporadas más — sarai ⊬ ⋆⋆ (@28bandito) August 7, 2026

Es un serión Muertos SL eh



La mejor comedia que se ha hecho en España en el último lustro fácil



No sé cómo cojones han cancelado esto — ~~ (@rubenzema_) August 7, 2026