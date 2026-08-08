Netflix ha estrenado este fin de semana la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.', la serie creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad y dirigida por Laura Caballero, y que en tan solo 24 horas ya ocupa el segundo puesto de series más vistas de la plataforma en España.
Así, la ficción se despide para siempre tras haber pasado por dos plataformas. Y es que cabe recordar que 'Muertos S.L:' arrancó en Movistar Plus, pero posteriormente la productora de 'La que se avecina' llegó a un acuerdo con Netflix para trasladar la ficción a la plataforma tras el gran éxito de 'Machos Alfa'. Ahora, tras cuatro temporadas, las dos últimas en Netflix, la comedia dice adiós a los espectadores.
La cuarta temporada de 'Muertos S.L.' llega tan solo un mes después de la muerte de Ascen López, la actriz que ha dado vida a Nieves Torralba y que dejó desolados a los hermanos Caballero y a todos los actores del reparto de la producción de Contubernio Films.
Carlos Areces ('La que se avecina') de nuevo al frente junto a Amaia Salamanca ('Siempre es invierno', 'Bienvenidos a Edén'), Salva Reina ('Legado', 'Dos Tumbas'), Diego Martín ('Machos Alfa', 'Legado'), Adriana Torrebejano (Coartadas, Bajo un volcán), Ascen López ('Machos Alfa', 'Casi todo bien'), Aitziber Garmendia ('Sin instrucciones', 'Machos Alfa'), Gerald B. Fillmore ('Amor en toda la cara', 'Reyes de la noche'), Roque Ruiz ('El cuco de cristal', 'Las hijas de la criada'), Bárbara Santa-Cruz ('El refugio atómico', 'Atasco'), Lorea Intxausti ('Yo no moriré de amor','Go!aze'), Manolo Cal ('Cuéntame cómo pasó') y Lucía Quintana ('Sentimos las molestias', 'Matadero') siguen formando parte del reparto.
Así es la temporada final de 'Muertos S.L.'
¿Quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto "solo un ratito", lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio… pero no tanto en un tanatorio.
El veredicto de la audiencia al final de 'Muertos S.L.'
Tras el estreno de los últimos episodios de 'Muertos S.L.', los espectadores que ya han podido ver la comedia y saber cómo termina han querido dar su opinión a través de 'X'. Y lo cierto es que está habiendo mucho consenso entre las opiniones recabadas sobre el desenlace, pero con una queja repetida por muchos: cancelar la serie ha sido calificada como un "error" de Netflix España: "Una auténtica pena que se acabe porque es perfecta", "Asumimos que nada es eterno, que todo se acaba… Pero Netflix, ¿por qué?" o "¿un final injusto para una de las mejores comedias de Netflix?", han reaccionado varios usuarios que han lamentado su cancelación con un "precipitado" final y han pedido su renovación por una quinta temporada.
Además, el final de la producción ha recibido reacciones positivas de una parte mayoritaria de la audiencia. "Maravillosa. La 4° temporada de 'Muertos S.L. es una auténtica fantasía. Su reparto, las situaciones que plantea, sus brillantes diálogos y su humor negro, la han convertido en mi serie favorita. Alberto Caballero queremos más", ha reclamado un espectador.
"No le he visto un capítulo malo en las cuatro temporadas. Cada personaje tenía su gracia y era muy ágil. Una pena que no hayan renovado", ha valorado otro. Mientras que otro televidente ha ido más allá en su sentencia: "Es un serión, Muertos S.L. La mejor comedia que se ha hecho en España en el último lustro fácil. No sé cómo han cancelado esto".
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