Muere Ascen López, actriz de 'Muertos S.L.' y 'Machos Alfa' entre otras series, a los 69 años de edad

El mundo de la interpretación y la televisión están de luto. La actriz Ascen López, conocida por su papel de Nieves Torralba en 'Muertos S.L.' ha fallecido este martes a los 69 años de edad tal y como ha informado la Unión de Actores y Actrices.

"Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz", escribían desde la cuenta oficial del organismo que dirige actualmente Juanjo Artero tras ser nombrado secretario general hace solo siete días.

Nacida en Ávila y con residencia en Madrid, Ascen López era licenciada en Arte dramático por la RESAD de Madrid con W. Layton y era una actriz muy conocida por diferentes papeles en series de televisión aunque sin duda el que le había lanzado a la fama fue el que interpretaba en 'Muertos S.L.', la serie de los hermanos Caballero, y cuyo final llegará a Netflix el próximo 7 de agosto.

Muere la actriz Ascen López.



Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UzQPKxSrVe — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 14, 2026

Qué triste leer a l@s compañer@s de la @uniondeactores que nos ha dejado la adorable ASCEN LÓPEZ, actriz enorme y reina televisiva en “Muertos SL”, “Machos alfa” o “Sentimos las molestias”. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida 💔https://t.co/O12JTIgqwm pic.twitter.com/ONR2GG10Dc — AISGE (@aisge) July 14, 2026

En concreto, Ascen López daba vida en la comedia funeraria de los creadores de 'La que se avecina' a Nieves Torralba, la viuda del dueño de la funeraria Torregrosa. El personaje de la actriz tomaba las riendas de la dirección de dicho negocio tras la muerte de su marido y precisamente el final de la serie está enfocado en saber quién tomará su relevo.

A lo largo de su carrera, Ascen López participó en otras series de televisión como 'Amar en tiempos revueltos', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Águila Roja', 'Cuéntame cómo pasó', 'Velvet', Centro médico', 'Caronte' o 'Servir y proteger' así como 'El Inmortal' y 'Machos Alfa' en las que también tenía un papel preponderante.

En teatro había actuado en obras como 'El cuaderno de Pitágoras' en el Centro Dramático Nacional en 2022 o el musical 'Billy Elliot' los años 2019 y 2020 en el Teatro Nuevo Alcalá.

Cabe decir que el pasado mes de mayo, la propia Ascen López compartía con sus fans en Instagram una fotografía soplando las velas por su 69 cumpleaños. "Un año más GRACIAS", escribía. También hace tres semanas compartía las imágenes junto al resto del reparto de 'Muertos S.L.' en su viaje a Los Ángeles para promocionar la ficción.