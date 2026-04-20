Netflix pone punto final a 'Machos Alfa' y anuncia su última temporada con nuevas caras en el reparto

'Machos Alfa' ya rueda la que será su sexta y última temporada. Unos días después del estreno de la quinta entrega de episodios, que llegó el pasado viernes a Netflix, la plataforma de streaming ya ha anunciado que ha empezado la grabación de los últimos capítulos de la comedia creada por los hermanos Caballero.

Ha sido precisamente Alberto Caballero quien ha anunciado a través de su cuenta de X el inicio del rodaje de esta sexta temporada: "Ya estamos con el rodaje de la sexta y última temporada de 'Machos Alfa'. Mientras tanto, seguid disfrutando de la quinta, que acabamos de estrenar".

Ya estamos con el rodaje de la sexta y última temporada de #MachosAlfa

Mientras tanto, seguid disfrutando de la quinta, que la acabamos de estrenar. https://t.co/uPGxNRkSjT — Alberto Caballero (@alber_caballero) April 20, 2026

La temporada final constará de 10 capítulos y contará con todos sus actores protagonistas: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. Igualmente continuarán en el reparto Patricia Conde, Cayetana Cabezas y María Adánez. A ellos se sumarán María Romanillos, Joaquín Reyes y Manuela Velasco.

Sinopsis de la última temporada de 'Machos Alfa'

La sinopsis oficial de esta última temporada de 'Machos Alfa' dice así: "Cuatro hombres que aspiraban a ser el ejemplo perfecto de la nueva masculinidad y han acabado convertidos en un tutorial de todo lo que no hay que hacer. En esta despedida, Pedro, Raúl, Santi y Luis intentan ser hombres nuevos, padres ejemplares y aliados impecables… pero la deconstrucción, una vez más, se le resiste".

Con esta sexta temporada, 'Machos Alfa' se despedirá ostentando el honor de ser la segunda serie española más longeva de Netflix, tan solo superada por 'Élite', que contó con ocho temporadas. La tercera posición de este ranking lo ocupa 'Las chicas del clave', que tuvo cinco. La comedia creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero está producida por Contubernio Films.

El éxito de la comedia es tal que, en apenas 24 horas, la quinta temporada se convirtió en la ficción más vista en España. En estos seis capítulos que se acaban de estrenar en Netflix, tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna 'Pacto Patriarcal, S.L', un gran maestro para ser felices entre colegas.

Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.