Aratz Lakuntza vive una noche negra en 'Supervivientes', con doble castigo tras lo que pillaron las cámaras

La gravísima pelea entre Claudia Chacón y Gerard Arias, que ha tenido consecuencias disciplinarias, no ha sido el único motivo por el que la organización de 'Supervivientes 2026' ha decidido abrir La Palapa de forma excepcional este martes durante la entrega de 'Tierra de Nadie'.

Además de abordar y penalizar el comportamiento de ambos supervivientes, que han llegado a una situación verdaderamente extrema tras el conflicto por el reparto de la barbacoa del pasado domingo, el programa ha enfrentado a los concursantes a un importante robo de comida cometido por Borja Silva, Gerard Arias y Aratz Lakuntza.

El equipo de 'Supervivientes' sospechó de que algunos se guardaron comida de esa barbacoa celebrada en 'Conexión Honduras', y las sospechas se confirmaron. El inspector intervino y, tras una exhaustiva inspección individual, descubrió que Gerard, Borja y Aratz tenían restos de carne escondidos en los bolsillos del bañador.

Por ese incumplimiento de las normas y por sustraer comida, los tres han recibido una severa sanción que ha sido anunciada por Ion Aramendi: desde este martes y hasta la gala del próximo jueves el trío infractor perderá su dotación diaria y solo podrán permanecer a expensas de lo que sus compañeros quieran ofrecerles.

Aratz, Gerard y Borja descubren su sanción tras el robo de comida 💥



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Pero es que, además, durante la degustación de tortilla por parte del equipo Derrota, que ha tenido lugar este martes tras ganar el juego de recompensa, Aratz Lakuntza se ha vuelto a esconder comida, siendo así reincidente a pesar de ser consciente de que es una irregularidad penalizada.

"No me hace nada de gracia, al equipo tampoco. Es una actitud de muy poco superviviente. Además, siendo líder, que deberías dar ejemplo al resto", le ha reprendido María Lamela. Y su actitud ha tenido consecuencias para todo el grupo Derrota; no solo para él. "Tenéis actualmente dos latas en Playa Derrota y perderéis una que van a poder disfrutar en Playa Victoria", ha anunciado la presentadora.

Esta hiriente determinación de Poseidón sitúa a Aratz Lakuntza en el ojo del huracán de los integrantes de su campamento, que han enseñado el colmillo tras conocer la noticia.