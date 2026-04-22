Medidas disciplinarias en 'Supervivientes' contra Claudia y Gerard, que se da a la fuga pidiendo salir del concurso

'Supervivientes 2026' ha abierto de forma excepcional la Palapa, el enclave neurálgico del concurso, para tratar la grave pelea que se ha producido en las últimas horas entre Gerard Arias y Claudia Chacón. Un conflicto que ha sobrepasado todos los límites y que es fruto del reparto de la barbacoa del pasado domingo.

La convivencia se ha roto entre ambos concursantes después de que el manchego le traicionara eligiendo a Nagore Robles en lugar de a ella para degustar el banquete de entrecot, pollo y embutido que se metieron algunos supervivientes entre pecho y espalda.

Claudia entró en brote, desencadenado la mayor bronca hasta el momento en 'Supervivientes 2026'. La joven, presa de la ira, abandonó el Consejo de los Dioses y, a voz en grito, desenmascaró al verdadero Gerard, afirmando que esa decisión era una pura estrategia porque Nagore es un rostro fuerte televisivamente hablando y asegurando que no es tan bueno y justo como está haciendo creer a la audiencia.

Tras ser descartada para disfrutar de esa suculenta recompensa, Claudia Chacón amenazó incluso con boicotear a sus compañeros. De hecho, se plantó ante la organización del reality de Telecinco y declinó ser una de las sirvientas de la barbacoa por más que Sandra Barneda y María Lamela intentaran convencerle y hacerle entrar en razón de que tenía que cumplir ese rol.

Así, 'Supervivientes: Conexión Honduras' cerró su emisión con un ambiente muy caldeado, que tuvo reflejo posteriormente en la convivencia en playa; desatándose un enfrentamiento descomunal, con acusaciones muy delicadas, por el que precisamente se ha tenido que realizar esa apertura extraordinaria de Palapa en la séptima entrega de 'Tierra de Nadie'. "Ha sucedido algo inaceptable que no se puede volver a repetir", ha arrancado Ion Aramendi.

Como se ha podido ver secuencialmente, ya en la barca, antes de regresar a su localización, los dos empezaron un cruce de descalificaciones. "Este tío es un manipulador. Eres un puto cerdo, un vende motos", la emprendió Claudia Chacón. "Estás quedando delante de toda España como lo que eres, una persona de cero", le replicó Gerard Arias.

"Yo no te voy a decir lo que te pasa a ti por ir follándote a todas en los baños", soltó a continuación ella, elevando así el tono de la disputa. "Por lo menos no cobro como tú, que vas cobrando", le espetó él, insinuando así que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cobra por mantener relaciones sexuales, es decir, que ejerce la prostitución.

"Que me ha llamado put*", puso el grito en el cielo Claudia tras escuchar semejantes palabras. Lejos de frenarse ahí, en playa, Gerard continuó abundando en esa gravísima y denunciable acusación, reiterándola en múltiples ocasiones: "Te vas de vacaciones a gastarte 20.000 euros a la semana con un sueldo de dependienta, a mí no me cuentes películas".

Si bien, Claudia Chacón entró en un estado de histeria monumental ante el consuelo de Maica Benedicto, su mayor aliada en 'Supervivientes': "Yo no voy a permitir que un retrasado mental me llame a mí put*". Por eso, ante una situación completamente desbordada, la concursante activó el protocolo de abandono. Según se ha apreciado en las imágenes, la mallorquina, fuera de sí, llamó al inspector y trasladó su voluntad de poner fin a la aventura: "Me quiero ir a mi casa".

La secuencia de los hechos se ha emitido íntegramente en Palapa, donde voces como la de Ivonne Reyes, Nagore Robles o Maica Benedicto han cargado contra Gerard por cruzar la raya de esa forma y acusar a Claudia de prostituta. En general, pocos compañeros han podido defender al empresario ante un acontecimiento tan sumamente execrable.

La secuencia de la barca al completo de la discusión de Claudia y Gerard y las opiniones en la palapa



Claudia: yo como dependienta y camarera de noche puedo irme de viaje con mis amigos y no me tiene que decir nadie prostituta por eso #TierraDeNadie7 pic.twitter.com/eW3j4Bd7OJ — Luisito Analista 👀 (@luisitosmc) April 21, 2026

Al verse acorralado y con la imagen sepultada, Gerard Arias ha sufrido un arrebato y se ha marchado corriendo de la Palapa: "Me quiero ir a mi casa. Estaba haciendo un buen concurso, creo que soy una buena persona, pero esto me está dejando en un lugar que no soy. Lo siento, no quiero seguir aquí. Lo que he hecho no se hace y, de verdad, me avergüenzo. Yo me voy, este no soy yo".

María Lamela ha tratado de detenerle, pero no ha sido posible. Gerard ha emprendido una alocada carrera por la playa, pidiendo al equipo una barca para marcharse inmediatamente de 'Supervivientes': "Que me voy, que me voy, que me voy, ponedme una barca que me voy".

Minutos después, ya más relajado, el joven ha regresado a Palapa y, por fin, ha pedido perdón a Claudia personalmente y ha hecho autocrítica como es debido: "Me está pudiendo esta situación. No quiero shows, he venido a 'Supervivientes' a otra cosa y a hacer sentir orgullosa a mi familia. Con ese comentario y esas actitudes no lo he hecho. Fallé y no hay ningún 'pero'".

Gerard entra de nuevo en la palapa: "Creo que fallé y no hay ningún 'pero'"



🏝️ #TierraDeNadie7

🔵 https://t.co/uU1hRZE4Bs pic.twitter.com/xGINNKIdBs — Telecinco (@telecincoes) April 21, 2026

Doble sanción para Claudia Chacón y Gerard Arias por su comportamiento "lamentable"

Posteriormente, y para zanjar este conflicto, Ion Aramendi ha comunicado, por boca de la dirección de 'Supervivientes 2026', las medidas disciplinarias correspondientes a la gravedad de los hechos.

"Lo que hemos visto de los dos no responde al espíritu de 'Supervivientes' y está a años luz. Tras vuestro lamentable comportamiento, en el que ambos cruzasteis límites que no debíais, los dos vais a ser sancionados. La actitud que habéis mostrado ha ocasionado que la dirección haya decidido que tengáis una doble sanción. La primera: el próximo jueves, en el caso de que seáis salvados, no disputaréis el juego de líder y no optaréis al privilegio de la inmunidad", ha informado Ion.

La segunda parte de esa penalización la ha anunciado María Lamela: "Desde el momento en el que volváis a vuestra playa y hasta el jueves, los dos viviréis enjaulados y juntos con el objetivo de que mejoréis vuestra convivencia y aprendáis a trataros con respecto. Dependeréis absolutamente de vuestros compañeros. Esperamos que esto sirva como lección". "Esto es solo un aviso. Si vuestro comportamiento se repite, las consecuencias serán mucho peores", ha rematado Ion Aramendi.