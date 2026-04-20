El mayor altercado en 'Supervivientes': Claudia entra en brote, se subleva y María Lamela, desbordada, dice basta

Claudia Chacón ha entrado en brote en 'Supervivientes 2026' cuando Gerard Arias, que tenía la oportunidad de elegirla para comer la barbacoa obtenida como recompensa tras ganar La Batalla de Titanes, ha preferido decantarse por Nagore Robles a pesar de que lleva un mes menos en la aventura.

Esto ha hecho estallar a la joven, que estaba plenamente convencida de que la escogería a ella, y se ha desatado la mayor pelea de toda la edición. De entrada, Claudia, en mitad de un desaforado arrebato, ha abandonado en directo el set en el que se desarrolla la asamblea del Consejo de los Dioses.

GERARD ELIGE A NAGORE EN VEZ DE A CLAUDIA Y SE LÍA 🔥🔥🔥



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"Eres un pelota, la eliges a ella por su recorrido en la tele, chupaculos. Se acaba de retratar. Se lo da a Nagore porque le interesa, que le gusta más la fama y una cámara que a nada, friki. A mí que ni se acerque", ha clamado a voz en grito Claudia Chacón mientras recorría la playa sin rumbo.

Así, la ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha defendido que la elección de Nagore Robles por parte de Gerard es pura estrategia para ganar puntos porque es un rostro importante televisivamente hablando. "Ella hace quince días que está aquí y yo llevo desde el principio de la experiencia. Y encima que una persona, que yo pensaba que a pesar de todo me tenía aprecio, me haga esto… Una mierda. Lo único que quiere es el voto fácil", ha continuado protestando una vehemente Claudia.

Maica Benedicto, su mayor apoyo en 'Supervivientes 2026', ha acudido hasta ella para tratar de tranquilizarla, pero no ha sido posible. Chacón, en aras de desenmascararle, ha señalado que Gerard Arias está haciendo un papel en Honduras y que no es tan bueno y tan justo como hace creer frente a los telespectadores. "Es una estrategia para llegar a la final (…) Gerard no es lo que está vendiendo aquí", ha aseverado la mallorquina en su intento de desmontar al manchego y exponer su lado oscuro.

Es que Nagore no lleva ni un mes, se comió una hamburguesa enorme, hasta Sandra lo dice.

Gerard lo que quiere es una defensora en televisón.

Y Maica ha demostrado ser una verdadera amiga yendo y dejando de comer aunque sea un rato.#ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/ZMlebtgE8L — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) April 19, 2026

Acto seguido, Sandra Barneda le ha pedido volver al Consejo y cumplir con su papel de cocinera y camarera de la barbacoa: "Tienes que ser fuerte y coger ese delantal, colocártelo y servirla". "No lo voy a hacer. Que venga el helicóptero y me saquen de aquí, pero no lo voy a hacer. Me parece súper injusto", se ha plantado Claudia Chacón ante las indicaciones de la organización.

"Hay muchos concursantes que llevan 45 días como tú, que no han comido y que están sirviendo la barbacoa", le ha recordado la presentadora. "Ha sido una traición", ha denunciado la concursante, que se ha reiterado: "Yo no lo voy a hacer, que me echen". Es más, en medio de ese ataque de ira, ha amenazado con tirar la comida para boicotear a sus compañeros.

En ese momento, María Lamela se ha acercado también a Claudia para calmarla y convencerle de que se colocara el delantal y cumpliera el rol adjudicado. "Siempre estoy nominada y ahora esto. No me lo merecía. No se merece una persona como Nagore, que lleva aquí la mitad de tiempo que yo, comer antes que yo. Ella está más fuerte que yo, no tiene sentido esto (…) Ya se le caerá la careta (a Gerard)", ha advertido ella.

María Lamela: "Se acabó y se acabó. No quiero volver a ver este nivel"

Lamela ha insistido en que tenía que cumplir las normas, pero Claudia ha seguido en sus trece y ha rechazado el delantal. Finalmente, ha vuelto al Consejo de los Dioses y ha encarado nuevamente a Gerard por su decisión de dejarla fuera de la suculenta barbacoa. En ese instante, Darío Linero se ha entremetido en la discusión y ha salido salpicado.

"Alégrate del vecino que lo tuyo viene en camino", le ha aconsejado el malagueño a Claudia, pidiéndole parar con sus insoportables gritos. "Tú te callas porque contigo no va la cosa", le ha replicado a grito pelado. Y eso ha empujado a Darío a perder también los nervios. "Que no grites", ha exclamado el robinsón mientras protagonizaba una expresión de agresividad en su cara.

En ese caso, ante una situación absolutamente desmadrada, María Lamela ha tenido que intervenir de inmediato y ponerse muy seria: "Basta, basta, basta. Se acabó y se acabó. No quiero volver a ver este nivel y este tono eh".