Manu Sánchez responde a los nostálgicos del franquismo con esta declaración de intenciones sobre su nuevo programa en TVE

Quedan solo cuatro días para el estreno de 'El perro andaluz', el nuevo programa de Manu Sánchez para el prime time de La 1. Este nuevo espacio nace como una nueva apuesta por el late night en un teatro con público donde convivirán la entrevista, la improvisación, la música en directo y la actualidad.

Cada entrega construirá un universo propio en el que el humor funcionará como punto de encuentro y como herramienta para mirar la realidad desde la sátira y la crítica social.

Este domingo, Manu Sánchez ha dado más detalles sobre lo que se encontrará el espectador en 'El perro andaluz'. Lo ha hecho en el informativo territorial de Andalucía y ha dejado toda una declaración de intenciones respondiendo a todos aquellos jóvenes y aquellos que consideran que con Franco se vivía mejor.

"Va a tener ADN andaluz el programa. Lo hacemos desde Andalucía para enamorar a España, los pueblos y la humanidad como dice nuestro himno. Y queremos opinar y meternos en algunos charcos. Ya hemos contado alguna sección como la oficina contra el centralismo, vamos a tener CIS con los datos actualizados sobre la intención de voto y vamos a tener al CNI trabajando para nosotros con todos los servicios de inteligencia", avanzaba el cómico sevillano.

Pero Manu Sánchez ha querido poner el foco en una sección dedicada a desmontar todos los hitos del franquismo. "Hay una sección que nos encanta porque vamos a utilizar todo el patrimonio audiovisual, toda la historia que tiene RTVE y va a haber una sección que se va a llamar 'Esto con Franco si pasaba' porque una cosa que tiene esta casa es el NO-Do y programas históricos y momentos que tienen que ver con cómo era este país, cómo es y cómo será", adelantaba.

"Y entonces vamos a rescatar ante la nostalgia de mentiras que intentan imponernos de que con Franco se vivía mejor, pues vamos a ver qué es lo que pasaba de verdad, cómo era esa España y ante la nostalgia de mentiras memoria de verdad. Y esto no es solo una cosa de asomarnos al pasado, es contarle también a nuestros jóvenes y ciudadanos y ciudadanas que no nos pueden meter milongas ni darnos gato por liebre porque la historia está ahí y esta casa la tiene grabada", sentenciaba al respecto.

Asimismo, Manu Sánchez ha aclarado que uno de los papeles de María Galiana en 'El perro andaluz' es utilizar todos sus conocimientos como maestra de historia que fue y por la edad que tiene para explicar todo eso. "Creo que es una voz autorizada para decirnos cómo era esto antes, cómo lo está viendo y cómo cree que será. María es una mujer empoderada, moderna, vanguardista, siempre ha sido muy libre, culta, cultísima, divertida pero seria y creo que tenemos a la maestra de historia perfecta", concluía Manu Sánchez en 'Noticias Andalucía Fin de Semana'.

'El Perro Andaluz, by @_ManuSanchez_' echa a andar el próximo jueves 11 de junio.



Hoy, el presentador ha desvelado para 'Noticias Andalucía Fin de Semana' algunos detalles sobre el programa que todavía no conocíamos.



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Así será 'El perro andaluz' de Manu Sánchez

'El perro andaluz by Manu Sánchez' contará además con una singular “junta de gobierno” formada por colaboradores y figuras reconocibles del panorama cultural y social español, entre ellas la actriz María Galiana, que vuelve a TVE tras dar vida durante más de veinte años a la abuela Herminia en 'Cuéntame cómo pasó'.

Entre las secciones destacará también la OCC, la Oficina Contra el Centralismo, una mirada en clave de humor sobre las dinámicas territoriales y la forma en que Andalucía y otros territorios han sido observados históricamente desde el centro del país.

La música tendrá un peso fundamental dentro del formato, conectando tradición, identidad andaluza y contemporaneidad a través de actuaciones e interpretaciones en directo. La presentación ha culminado con la actuación de Gospel It y la interpretación de la sintonía oficial del programa, basada en la inolvidable letra de ‘El perro andalú’, de Antonio Martínez Ares.

Con esta nueva apuesta, RTVE y 16 Escalones impulsan un formato pensado para generar momentos compartibles, emoción, conversación y espectáculo televisivo en directo, combinando cultura, entretenimiento y actualidad bajo la mirada personal de Manu Sánchez.