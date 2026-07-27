Los espectadores dictan una sentencia unánime a 'Romi', la nueva serie procedimental que ha estrenado Telecinco

Tras suspender su estreno hace un mes para evitar la competencia feroz del Mundial, y después de testar otros dos estrenos esta semana -'El camino de la verdad' y 'Sandokán'-, Telecinco ha lanzado en abierto la ficción española 'Romi' con la emisión de sus dos primeros episodios. Para este debut en su parrilla ha apostado por un horario conciliador, fijando su arranque a las diez de la noche en la noche dominical.

'Romi' es una serie procedimental que estrenó Prime Video en septiembre de 2025. La ficción consta de ocho episodios de aproximadamente 70 minutos de duración. Cada capítulo cuenta con una trama diferente que se solucionará como en cada procedimental, pero además esta nueva apuesta tiene una trama troncal que se desarrolla durante toda la temporada: la muerte del padre de Romi.

María Cerezuela ('Maixabel', 'Intimidad') encabeza el reparto de 'Romi', dando vida a una investigadora privada sorda de treinta años con un don innato para resolver misterios. Su agudeza y capacidad para conectar pistas la convierten en una detective excepcional, aunque su carácter impulsivo y su tendencia a saltarse las reglas chocan con su madre, Alaia, interpretada por Natalia Millán ('UPA Next', 'Secretos de Estado'), jefa de la policía de Bilbao.

Sus problemas auditivos, lejos de resultar un problema le aportan una agudeza y una capacidad excepcionales para conectar información y llevar a cabo su mejor tarea: resolver misterios como detective 🕵🏻‍♀️



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El reparto de 'Romi' cuenta también con otros reconocidos actores como Edurne Azkárate ('Irati'), Unax Ugalde ('Oasis', 'Entre tierras'), Elena Irureta ('Patria', 'Ocho apellidos marroquís'), Asier Etxeandía ('Sky Rojo', 'La cena'), Mercedes Sampietro ('Oasis'), Miguel Rellán ('El ministerio del tiempo', 'La que se avecina'), Jon Olivares ('Los pacientes del doctor García'), Joseba Apaloaza ('Aquí no hay quién viva', 'Amar es para siempre'), entre otros.

Romi es una joven detective privada con discapacidad auditiva post locutiva con implante coclear que tiene una gran habilidad para resolver los casos que investiga. Además, posee amplios conocimientos en microgestos. Aunque en ocasiones su talento puede resultar abrumador, es una chica con los problemas propios de una joven de su edad. Trabaja en la agencia Kodea, mano a mano con su nueva compañera en prácticas, Nere, y su tendencia a bordear la legalidad para resolver los casos y conseguir sus fines quita el sueño a su madre, Alaia, inspectora de la Ertzaintza.

Los choques y discrepancias entre madre e hija son constantes, hasta que un caso une sus intereses profesionales y les hace volver a investigar el incidente en el que Bixente, padre de Romi y marido de Alaia, murió hace veinte años en una explosión en la que la joven perdió la audición. Durante las averiguaciones, Romi y Alaia descubrirán aspectos desconocidos de Bixente que les llevarán a plantearse quién era él realmente y si su muerte fue o no accidental, como siempre habían creído.

El veredicto de la audiencia a 'Romi': "Lo mejor que ha hecho Mediaset en los últimos tiempos"

La llegada de 'Romi' a Telecinco parece haber convencido al público por los comentarios que se han podido leer en redes sociales. "¡Me está encantando la vuelta progresiva de los procedimentales! Estoy viendo 'Romi' y me encanta que por fin se haga con una policía como la Ertzaintza, fuera de Madrid… me está gustando mucho el enfoque", comentaba un espectador desde 'X'.

"¿Y si digo que 'Romi' es de lo mejorcito que ha hecho Mediaset (y Atresmedia y RTVE) en los últimos tiempos? Me está gustando mucho", señala el periodista Óscar Rus.

Otros usuarios no han dudado en reconocer que les ha cautivado 'Romi' y que esperan que la producción pueda funcionar en audiencia y tenga éxito en su ventana en abierto a través de Telecinco.

Me está encantando la vuelta progresiva de los procedimentales!



Estoy viendo #Romi y me encanta que por fin se haga con una policia como la Ertzaintza, fuera de Madrid… me está gustando mucho el enfoque — Gontxu Cruz González (@GontxuCG) July 26, 2026

¿Y si digo que ROMI es de lo mejorcito que ha hecho Mediaset (y Atresmedia y RTVE) en los últimos tiempos?

Me está gustando: mucho. — Óscar Rus (@OscarRusVicente) July 26, 2026

Me esta gustando #Romi

Espero q tenga audiencia y no le pasa como la del jueves

( esta tiene 8 capitulos)

Tb me gustan,q sean asi cortas — Maiite💙 (@Maiitechu_) July 26, 2026

Me está gustando #Romi

Espero que en pocas semanas no la empiecen a poner a la una de la madrugada ni cosas raras porque mola bastante. — Isabel (@Isabelpe38s) July 26, 2026

me gusta la serie pero no hará mucha audiencia dado q Mediaset no ha promocionado mucho la serie

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#Romi — Marcos20🧡🔪 (@20marcos_97) July 26, 2026