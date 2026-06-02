RTVE blinda el programa de Manu Sánchez, 'El perro andaluz', con una fecha de estreno estratégica y un fichaje estrella

RTVE ha presentado en una rueda de prensa en Sevilla, a la que ha asistido El Televisero todos los detalles de 'El Perro Andaluz', el nuevo programa de Manu Sánchez que se estrenará el próximo 11 de junio y que será una de las grandes apuestas de la cadena pública para acompañar las noches del Mundial de Fútbol 2026.

Con 'El Perro Andaluz', RTVE refuerza su apuesta por el entretenimiento junto a otros formatos como 'Al cielo con ella' o 'Futuro imperfecto' y la producción territorial siendo además la puesta de largo del nuevo centro de producción de RTVE en Andalucía. El programa producido por 16 escalones, y que se grabará en el Cartuja Center de Sevilla, llegará el jueves 11 justo después del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

La cadena pública apuesta así por blindar el estreno de 'El perro andaluz' con la gran cita deportiva del verano, que el día de su debut previsiblemente se podría enfrentar a la gran final de 'Supervivientes 2026'. Este nuevo formato de humor y actualidad constitirá en una propuesta propia basada en la sátira, el análisis y la conversación, según han señalado los responsables del formato en la rueda de prensa.

"Es una cita mundial e internacional que vuelve a tener en RTVE su ventana. Será un verano diferente, haciendo que el consumo televisivo se dispare. Nos va a dejar un arrastre maravilloso. No podíamos desaprovechar la oportunidad", ha destacado Manu Sánchez al respecto.

RTVE reivindica la voz de Manu Sánchez para toda España y su libertad creativa

Imagen de la presentación de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez

'El Perro Andaluz' se define como un espacio semanal de aproximadamente 70 minutos en el que Manu Sánchez abordará la actualidad política, social y cultural desde el humor. El programa combinará monólogos, entrevistas, diferentes secciones con colaboradores y con una marcada mirada satírica.

"Estamos muy contentos con incorporar este programa y a Manu Sánchez a la parrilla de RTVE", ha asegurado Sergio Calderón, director de TVE. El directivo ha defendido además la llegada del humorista a la televisión pública nacional. "Manu tenía una deuda con la televisión pública,es el momento para que su voz se escuche en todo el país", ha señalado.

"Voy a repetir lo que hizo que dejásemos de emitir 'El Último Mono'. Voy a ser libre", ha asegurado Manu Sánchez ante los medios. "En 'El Último Mono' nos pidieron hacer humor de tartazo y resbalones y yo no sé hacer eso. Si se resbala una señora de 80 años no me hace gracia; si se resbala Ábalos me harto de reír", sostenía en alusión al programa que presentó en La Sexta en 2015 dejando claro cuál será la filosofía de este nuevo programa.

En esa línea, el presentador ha defendido un humor político que no renuncie a la crítica pero que tampoco se encierre en posiciones ideológicas rígidas. "No me gusta hablar solo para un sector, hay que convencer a todo el mundo. Se puede picar de un sitio y de otro. Se puede ser de izquierdas y taurino", ha explicado.

Además, ha avanzado que pretende contar con voces de sensibilidades distintas en el programa. "Quiero que vengan invitados que opinen lo contrario a mí", ha afirmado. Sin embargo, ha reconocido algunas dificultades para cerrar determinadas entrevistas. "Me estoy llevando la sorpresa de que invito a alguien y me dice: 'No, a RTVE no, que opino lo contrario'. Así que si no lo veis por aquí es porque no quiere venir", adelantaba.

Un programa muy pegado a la actualidad y con espíritu de directo

Uno de los aspectos más llamativos de 'El Perro Andaluz' será su modelo de producción. El espacio se grabará apenas unas horas antes de su emisión para mantener una gran capacidad de reacción ante la actualidad. "Solo tendremos margen para cortar si nos pasamos de tiempo. Todo lo que ocurra será muy teatral e iremos con técnicas de directo", ha explicado Manu Sánchez.

Sobre la organización de las primeras semanas, condicionadas por los horarios del Mundial, el presentador ha detallado que "pensamos en hacerlo en directo pero los partidos se pueden alargar y podríamos estar aquí esperando mucho". Y es que RTVE contempla que el espacio se emita siempre después de los encuentros del campeonato convirtiéndose en una de las referencias de las noches del verano.

El plató contará con una gran pantalla de tecnología VR 1.9 y dos grandes skylines visuales que reforzarán la idea de "Desde Andalucía al mundo": una Andalucía abierta al exterior y una representación visual de España y de todas sus comunidades autónomas.

La puesta en escena se completará con un gran escritorio presidencial y una zona de sofá destinada a las entrevistas y conversaciones con los invitados, reforzando así el equilibrio entre espectáculo, actualidad y conversación que define al formato.

María Galiana, fichaje estrella de 'El Perro Andaluz'

Manu Sánchez y María Galiana en la presentación de 'El perro andaluz'

El programa contará además con una singular "junta de gobierno" formada por colaboradores y figuras reconocibles del panorama cultural y social español, entre las que destacará la actriz María Galiana, que vuelve a TVE tras el final de 'Cuéntame cómo pasó'.

"Yo soy feliz cuando cambio de opinión. Con la que está cayendo fuera me refugio en ella, en María Galiana", ha confesado el humorista sobre su fichaje estrella. Por su parte, la actriz ha celebrado la oportunidad de formar parte del proyecto. "Me parece una idea bastante buena hacer un programa andaluz para RTVE en el que yo pueda colaborar de alguna manera y, si es posible, hablemos de cosas interesantes", ha señalado.

Entre las secciones destacará también la OCC, la Oficina Contra el Centralismo, una mirada en clave de humor sobre las dinámicas territoriales y la forma en que Andalucía y otros territorios han sido observados históricamente desde el centro del país.

Durante la rueda de prensa, Manu Sánchez también ha dejado varias reflexiones sobre la actualidad política que marcarán el tono del programa. "Hay que luchar contra los casos de corrupción y acabar con ellos sin caer en la idea de que la política es corrupta. Todos hacemos política", ha defendido.

El humorista tampoco ha perdido la oportunidad de bromear sobre la actualidad nacional. "Pedro Sánchez puede que dentro de poco no esté en el Gobierno porque le llamarán para presidir el mundo; yo quiero presidir el prime time", ha ironizado.