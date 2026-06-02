Además de acudir a su cita habitual en 'D Corazón' junto a Javi Hoyos como cada fin de semana, Anne Igartiburu multiplicará su presencia en la pequeña pantalla este domingo 7 de junio dando el salto a La Sexta. La presentadora será una de las estrellas invitadas de la última entrega de 'Anatomía de', en la que Mamen Mendizábal analizará 'Homo Zapping' y los personajes que se parodiaron en el popular formato de sketches.

El primer vídeo promocional de esta nueva entrega capitaneada por Mendizábal pone el foco en los personajes televisivos reales tras algunas de las parodias más sonadas del formato: desde Raquel Revuelta y su repaso del cine en 'Estrenos de cartelera' hasta la propia Igartiburu, que era constantemente caricaturizada por Paco León en sus sátiras de 'Corazón'.

Anne Igartiburu aparecerá en la entrega de 'Anatomía de' sobre 'Homo zapping' en La Sexta

"20 años después, algunas de aquellas imitaciones siguen vivas en la memoria colectiva. Y sí, La Niña de Shrek nació en 'Homo Zapping'. La mayoría de la gente o no lo sabe o lo ha olvidado, como tantas otras cosas que hoy les descubriremos", avanza Mamen Mendizábal en el vídeo promocional, intercalando imágenes del programa con las apariciones de Anne Igartiburu, Raquel Revuelta, Yolanda Ramos, Paco León Y josé Corbacho entre otros invitados.

El próximo domingo, prohibido hacer zapping.



Domingo 7 (21.30h), Homo Zapping, el inside. pic.twitter.com/TNqhL5Tkcl — ANATOMÍA DE (@anatomia_tv) May 31, 2026

Y en el avance, se puede ver cómo la presentadora reacciona a una de las imitaciones del actor, que bromeaba con su mítica frase en cada parodia de 'Homo Zapping'. "Así era, así era. Todo el rato con los corazones, todo el rato Mamen...", señala el rostro de TVE sobre las constantes parodias que le dedicaban en el programa. A su vez, la crítica televisiva Mariona Cubells también interviene en la entrega analizando el fenómeno que supuso el programa durante su tiempo de emisión entre 2003 y 2007.

Así, Anne Igartiburu, que continúa al frente de 'D Corazón' tras casi tres décadas, da el salto de RTVE a La Sexta por una noche para reflexionar junto a Mamen Mendizábal sobre como vivió ser objeto de parodia hace casi veinte años. Y es que, tal y como advierte la conductora de 'Anatomía de', se trata de un programa de humor que a día de hoy "no se podría hacer" y que supuso un fenómeno innegable a nivel social.

Cabe destacar que a día de hoy, al hacer una sencilla búsqueda de google sobre el programa 'Estrenos de cartelera', el motor de búsqueda arroja imágenes de Paco León en 'Homo Zapping' como primer resultado en lugar del verdadero formato capitaneado por Raquel Revuelta, que solía emitirse en los espacios de micropublicidad de Antena 3.

Tras esta entrega dedicada a 'Homo Zapping' con Anne Igartiburu como invitada, 'Anatomía de' continúa su temporada con entregas centradas en una amplia variedad de temas: desde la 'Ruta del bakalao' a la protesta de Tita Cervera, pasando por el secuestro de Papuchi o el no a la guerra de la sociedad española entre 2002 y 2003 en señal de protesta a la implicación de España mediante el Gobierno de José María Aznar en la invasión de Irak liderada por Estados Unidos.