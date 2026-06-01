Audiencia récord de RTVE en 8 años: 'D Corazón' afianza su momento más dorado en el mes de mayo en La 1

'D Corazón' está viviendo un dulce momento en audiencias en La 1 de RTVE al encadenar dos fines de semana por encima de la barrera del 11% de cuota de pantalla. Algo que no se había producido en los casi dos años y medio que han transcurrido desde su reformulación.

El programa de crónica social presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos se ha beneficiado de la gran debilidad de Telecinco en esa franja y, ante todo, de la ausencia de un espacio de corazón que le rivalice. Sin 'Socialité' o 'Vaya fama' enfrente, el formato ha cogido alas.

Sin ir más lejos, este domingo, 31 de mayo, 'D Corazón' registró un destacable 11,2% de share y 668.000 espectadores de media, siendo su mejor cuota anual y el segundo mayor resultado de toda la temporada. Se situó 1,1 puntos por delante del promedio diario de La 1 de TVE (10,1%).

Ayer #DCorazón CRECE hasta el 11.2% de share y 668.000 espectadores de media con @anneigartiburu_ y @javihoyos al frente en @La1_tve



💜 2ª mejor cuota de la temporada

💜 Supera los 2.6 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/f3syvdYezZ — Dos30' (@Dos30TV) June 1, 2026

Con ese 11,2% y con el 11,1% obtenido el sábado 30, 'D Corazón' cierra su fin de semana más competitivo del presente y, como apuntábamos al principio, el segundo fin de semana consecutivo superando el listón del 11%. Las cuatro últimas emisiones lo han rebasado, confirmando así una consolidación como referencia de la agenda social.

'D Corazón' crece 2,2 puntos en mayo con respecto al 2025

Con ese récord anual alcanzado este domingo, 'D Corazón' se impuso con creces a 'El Precio Justo' en Telecinco (7,3% y 298.000 espectadores). No así a la reposición del concurso 'La Ruleta de la Suerte', que marcó un sobresaliente 14,9% y 1.039.000 televidentes en la sobremesa de Antena 3.

Además, otro dato que avala el notable crecimiento del programa de La 1 de RTVE es que en mayo ha promediado un 10,2% y 608.000. Es decir, 2,2 puntos más que en el mismo mes del 2025. La cadena estatal no lograba una cuota de pantalla tan alta en esta franja en mayo en 8 años (2018).