'Sueños de libertad' vive un momento crucial en Antena 3 tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo el futuro de Perfumerías De la Reina en jaque y Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 1 y el viernes 5 de junio a continuación:

Avance del capítulo 572 de 'Sueños de libertad' del lunes 1 de junio

Gabriel, Begoña y Beatriz en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Bianca llama a Fina y es Marta quién coge el teléfono aunque la argentina guarda silencio sobre la relación que tenía con la fotógrafa. Tras ello, Digna anima a Fina a que se sincere de una vez por todas con su amada.

Salva le cuenta a Tasio que ha dejado su relación con Mabel por su bien y para evitar problemas con los Salazar y poder perjudicar a su pareja. Por su parte, Claudia le agradece a Miguel el trato que le dio a su tía Manuela produciéndose un nuevo coqueteo entre ellos. Paralelamente, Digna descubre los problemas de Manuela con la menopausia y le ayuda con sus consejos por su experiencia.

Andrés y Tasio reciben la llamada de la guardia civil anunciando que Gorito ha señalado a Álvaro como su cómplice en el robo de los camiones. Tras oír la noticia, Begoña empieza a preocuparse tras recordar que es el mismo hombre con el que vio a Beatriz hace unos días. Tras ello, la enfermera y Gabriel informan a la niñera de lo sucedido y ella trata de desvincularse del trabajador.

Eduardo se reencuentra con su hermano en la Industrial y ambos se ponen al día sobre sus vidas y Federico le revela que su mujer murió hace cinco años. Por otro lado, Nieves comparte con Begoña su desasosiego tras haberle confesado la verdad a Pablo sobre la muerte del padre de Luz. Después, Salazar decide romper definitivamente su matrimonio tras sentirse completamente decepcionado con su mujer pero le deja claro que seguirá defendiendo su honor.

Fina sigue los consejos de Digna y le confiesa a Marta la verdadera relación que tenía con Bianca en Buenos Aires. Y de primeras, la De La Reina se toma la noticia con tranquilidad porque ella también tuvo una relación con Cloe. Pero todo cambia cuando descubre que la fotógrafa ha estado jugando a dos bandas hasta ahora sintiéndose completamente traicionada por su amada y se siente incapaz de poder perdonarla.

Avance del capítulo 573 de 'Sueños de libertad' del martes 2 de junio

Nieves y Salva en 'Sueños de libertad'

Don Agustín no cede en su guerra con Nieves tras sospechar que ella está detrás de la muerte del padre de Luz y por ello no duda en utilizar a Miguel para tratar de dar con la verdad mientras Pablo propone marcharse de Toledo para evitar que el párroco siga persiguiendo a su mujer y alejar a Mabel de Salva.

Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, llega a la colonia y anuncia la peor de las noticias: la producción de la fábrica se trasladará a Tánger en un mes. Una decisión que deja completamente destrozados a todos los accionistas dejando claro además que el francés no quiere mantener ninguna de las dependencias de la fábrica.

Mabel descubre que Salva ya no es sospechoso del robo de los camiones mientras Gorito le envía una carta a su amigo pidiéndole perdón por el daño que le ha podido causar. Y aunque ella trata de recuperar su relación, él se mantiene firme en su decisión después de una conversación con Nieves.

Gabriel trata de negociar con el abogado de Brossard para formar parte de la cúpula directiva en París. Mientras, Cloe le confiesa a Andrés que dentro de Brossard hay disparidad de opiniones con respecto al traslado de la fábrica a Tánger, lo que podría ser una última esperanza para poder luchar por salvar a la fábrica. Por su parte, Digna habla con Damián y le deja claro que ahora lo más importante es ayudar a los trabajadores

Fina le anuncia a Marta que entiende que le ha hecho daño y su enfado y que por ello ha decidido marcharse de su casa aunque seguirá en Toledo porque no quiere perderla y quiere luchar por su amor. Y finalmente, la guardia civil encuentra el cadáver de Álvaro y tras ver el reloj que lleva el hombre, Gabriel se queda en shock porque es el mismo que tenía Beatriz en su pensión.

Avance del capítulo 574 de 'Sueños de libertad' del miércoles 3 de junio

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

Cloe aprovecha su amistad con Félix Cifuentes para tratar de sonsacarle información sobre la situación de Brossard y la decisión del traslado a Tánger. Y tras ello, descubre que Hugo, el hijo de Antoine podría apoyar la permanencia de Perfumerías De La Reina en Toledo.

Nieves le comunica a Pablo que ha decidido contarle toda la verdad a sus hijos sobre que ayudó a morir al padre de Luz pero él le pide que les mienta y que no les diga nada. Y el empresario no duda en amenazar al párroco para que deje en paz a su mujer. Sin embargo, Don Agustín termina confesándole a Miguel que su madre acabó con la vida del padre de Luz y que también ayudó al doctor Gorriz en la eutanasia por la que se le juzgó.

Cloe le cuenta a Andrés que el hijo de Brossard podría ayudarles a luchar por el futuro de la fábrica. Paralelamente, Andrés y Valentina tienen una conversación sobre el futuro de su relación y él le deja claro que no piensa marcharse a Marruecos. Mientras que Salva sigue sufriendo el rechazo por parte de varios trabajadores y Mabel insiste en recuperar su relación.

Félix Cifuentes hace una llamada para saber si la muerte de Álvaro es obra de las personas a las que encargó el robo de los camiones y no duda en pedirles que se encarguen de acabar con la vida de Gorito descubriéndose que fue el abogado de Brossard quién estaba detrás de todo el asunto del robo.

Digna trata de hacerle ver a Marta que Fina la quiere mucho y que no tiene que dejarse llevar por el orgullo. Por su lado, la fotógrafa se sincera con su amada y le cuenta toda su historia con Bianca y tras ello ambas terminan reconciliándose. Y finalmente, Beatriz le confiesa a Gabriel que fue ella quién mató a Álvaro para salvar la vida de Juanito.

Avance del capítulo 575 de 'Sueños de libertad' del jueves 4 de junio

Andrés, Marta y Damián en 'Sueños de libertad'

Tras regresar de fiesta, Salva y Tasio se encuentran con la cantina completamente destrozada y el cantinero se viene completamente abajo tras ver que nadie le va a mirar de la misma forma tras saber que estuvo en prisión. Tras ello, Salva decide despedir a Mabel para alejarla completamente de él dejándola completamente devastada.

Paralelamente, Nieves reúne a sus hijos para contarles su implicación en la muerte del padre de Luz y que ayudó al doctor Gorriz a acabar con la vida de otra paciente. Una noticia que deja a sus hijos completamente rotos pero Pablo no duda en dar la cara por su mujer.

Federico acude a casa de los De La Reina para reunirse con su hermano Eduardo para pedirle perdón por no haber querido hablar con él y no haberle contado antes lo de la muerte de su mujer. Tras hablar de la relación de ambos con la mujer y rememorar el pasado, Federico le deja claro a su hermano que no tiene intención de recomponer su relación.

Gabriel da un golpe encima de la mesa y presiona a Félix Cifuentes para conseguir un puesto en la sede de la empresa en París. Y tras ello, no duda en anunciarle a Begoña sus planes de marcharse a Francia con ella junto a Julia y Juanito sin darle oportunidad de que opine.

Otro que también decide hablar con Félix Cifuentes para conocer su futuro es Pablo. Y tras ello, el empresario comunica a sus hijos su decisión de marcharse a Tánger pues cree que es la mejor forma de alejarse de Don Agustín. Pero tanto Mabel como Miguel se niegan a marcharse.

Avance del capítulo 576 de 'Sueños de libertad' del viernes 5 de junio

Begoña y Nieves en 'Sueños de libertad'

Digna decide plantar cara a Félix Cifuentes para luchar por el bien de los trabajadores de la fábrica pues se niega a aceptar las indemnizaciones que propone Brossard y no duda en exigir mejores condiciones para todos ellos aunque el abogado le deja claro que no hay nada que hacer.

Manuela acude a ver a Paula y tras ver la delicada situación en la que se encuentra decide actuar para evitar que la joven siga trabajando en las condiciones en las que está pero ella se resiste porque necesita el dinero para poder seguir viviendo.

Tras descubrir la verdad sobre la eutanasia que practicó su madre, Miguel sigue muy afectado y decide prescindir de su madre como enfermera del dispensario aunque ella trata de conseguir el perdón de su hijo y que entienda los motivos por los que llevó a cabo aquellas muertes. Tras ello, Nieves no duda en enfrentarse a Don Agustín por haber puesto a su hijo en contra y le deja claro que no piensa permitir que hunda a su familia.

Begoña pone al corriente a Beatriz de los planes de Gabriel de trasladarse a París y no duda en mover sus fichas para conseguir que el abogado acepte que ella les acompañe para seguir ejerciendo de niñera de Juanito y para ello le recuerda que puede hundirle la vida.

En la colonia, todo el mundo continúa señalando a Salva y varios trabajadores no dudan en increpar al dueño de la cantina. Pero Claudia no duda en dar la cara por su amigo y frena un nuevo conflicto que podría haber acabado en una pelea. Y finalmente, Tasio recibe la llamada de la guardia civil para anunciarles que Gorito ha aparecido muerte en la cárcel. Algo que hace sospechar a todos sobre la realidad de lo sucedido. Asimismo, Andrés y Tasio proponen una solución para el futuro.