'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial en Antena 3 tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo el futuro de Perfumerías De la Reina en jaque y Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Bianca llama a Fina y es Marta quién coge el teléfono aunque la argentina guarda silencio sobre la relación que tenía con la fotógrafa. Tras ello, Digna anima a Fina a que se sincere de una vez por todas con su amada.

Salva le cuenta a Tasio que ha dejado su relación con Mabel por su bien y para evitar problemas con los Salazar y poder perjudicar a su pareja. Por su parte, Claudia le agradece a Miguel el trato que le dio a su tía Manuela produciéndose un nuevo coqueteo entre ellos. Paralelamente, Digna descubre los problemas de Manuela con la menopausia y le ayuda con sus consejos por su experiencia.

Andrés y Tasio reciben la llamada de la guardia civil anunciando que Gorito ha señalado a Álvaro como su cómplice en el robo de los camiones. Tras oír la noticia, Begoña empieza a preocuparse tras recordar que es el mismo hombre con el que vio a Beatriz hace unos días. Tras ello, la enfermera y Gabriel informan a la niñera de lo sucedido y ella trata de desvincularse del trabajador.

Eduardo se reencuentra con su hermano en la Industrial y ambos se ponen al día sobre sus vidas y Federico le revela que su mujer murió hace cinco años. Por otro lado, Nieves comparte con Begoña su desasosiego tras haberle confesado la verdad a Pablo sobre la muerte del padre de Luz. Después, Salazar decide romper definitivamente su matrimonio tras sentirse completamente decepcionado con su mujer pero le deja claro que seguirá defendiendo su honor.

Fina sigue los consejos de Digna y le confiesa a Marta la verdadera relación que tenía con Bianca en Buenos Aires. Y de primeras, la De La Reina se toma la noticia con tranquilidad porque ella también tuvo una relación con Cloe. Pero todo cambia cuando descubre que la fotógrafa ha estado jugando a dos bandas hasta ahora sintiéndose completamente traicionada por su amada y se siente incapaz de poder perdonarla.

Gabriel, Begoña y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el asesinato de Álvaro?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de lo sucedido con Juanito, Beatriz aprovechaba para crear aún más desconfianza entre Begoña y Gabriel para lograr que el distanciamiento del matrimonio se acreciente aún más después de sufrir una pesadilla con Álvaro tras haber acabado con su vida.

Miguel curaba a Mabel de los golpes que recibió en la cabeza al tratar de defender a Salva. Y tras el incidente con los trabajadores y con el objetivo de proteger a su pareja, el cantinero tomaba una dolorosa decisión para evitar que la joven se vea afectada por su pasado aunque ella se negaba a romper la relación.

Mientras, Nieves decidía dar un paso al frente y le confesaba toda la verdad a Pablo sobre la muerte de Alberto provocando que la imagen que el empresario tiene de su mujer pueda cambiar. Por su parte, Miguel atendía a Manuela y llegaba a la conclusión de que está empezando a tener síntomas de menopausia.

Cloe le contaba a Digna la llegada a España de Félix Cifuentes, el abogado de Brossard para poner en marcha el traslado de la fábrica a Marruecos y tras encontrarse con Fina no dudaba en desearle suerte en su nueva vida en Toledo. Por otro lado, Gabriel estallaba contra Claudia por haber dado una entrevista al periódico y cuando trataba de despedirla, Marta daba la cara por ella.

En la tienda, Valentina mostraba sus celos al hacer un desplante a Begoña delante de Andrés y tras ello, él le contaba toda la verdad de su historia de amor con su cuñada y el infierno de su matrimonio con María. Y finalmente, Fina tomaba una determinación definitiva sobre sus planes de futuro y decidía llamar a Bianca.