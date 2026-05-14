Ha llegado el día. Este jueves se producirá el regreso de Fina (Alba Brunet) a 'Sueños de libertad' y su esperado reencuentro con Marta (Marta Belmonte) que tanto ansían los fans de la serie de Antena 3 y más concretamente las #Mafin, que es como se conoce a las fans de la pareja.

Fue a finales del verano cuando Fina se marchaba a Argentina presionada por Pelayo (Alejandro Albarracín) tras el asesinato de Santiago (Gabriel de Mulder) sin apenas despedirse y dejando rota a su amada. Desde entonces, Marta no ha parado de pensar en ella y pese a haber tenido una fugaz relación con Cloe (Antea Rodríguez), Fina siempre ha estado muy presente.

Cabe recordar que Alba Brunet dejó 'Sueños de libertad' temporalmente por su baja por maternidad. Ahora la actriz regresa a la ficción de Antena 3 gracias a la ayuda de Diagonal TV que le ha puesto todo fácil para que pueda conciliar su trabajo con el cuidado de su hijo Ray.

De su vuelta a la serie y si en algún momento llegó a pensar en que no podría volver, de cómo ha sido el reencuentro con sus compañeros y en especial con Marta Belmonte y sobre lo que nos deparará el regreso de Fina hemos podido hablar en El Televisero con Alba Brunet.

Fina en su vuelta a 'Sueños de libertad'

¿Cómo vives tu vuelta a ‘Sueños de libertad’ y el interés que ha suscitado entre los fans de la serie y sobre todo entre las Mafin?

La verdad que con muchísima ilusión. Es cierto que noto que hay muchas ganas de que vuelva mi personaje y para mí es un gusto y un privilegio de que Fina sea tan querida. Interpretar a un personaje que gusta tanto es un regalo que no imaginé.

¿Cómo viviste tu ese regreso a la serie después de tu baja por maternidad. ¿Te costó adaptarte al ritmo del rodaje?

Fue muy emocionante. También estaba cagada de miedo por ver cómo podía conciliar con el niño y la separación los primeros días fueron muy angustiantes porque no estaba preparada para separarme tantas horas de él, pero la verdad es que luego fue llegar al plató y ver a mis compañeros y la ilusión con la que me recibieron que me dio un subidón y me dio mucha energía. Estoy absolutamente feliz de haber vuelto a casa y de haber vuelto a grabar.

¿Cuándo dejaste la serie por tu maternidad ya tenías cerrada la vuelta o fue algo que se habló a posteriori? ¿Tenías claro que querías volver o lo dudaste en algún momento?

No, desde el primer momento yo agradecí siempre que las puertas estuvieran abiertas para poder regresar y la productora fue muy respetuosa en ese sentido viendo cómo me sentía yo tras haber sido madre y antes de parir vimos cómo podía incorporarme de nuevo al mundo laboral y así ha sido. He vuelto con una forma y unas condiciones absolutamente favorables para que la conciliación sea posible, fácil y amable tanto para mí como para mi bebé. Y por eso estoy super agradecida porque ojalá todas las mujeres pudieran tener esa capacidad para conciliar.

Si que es verdad que los primeros días me costó un poco más adaptarme porque era un espacio nuevo, una dinámica nueva y una separación dura. Entonces los primeros días si que estaba preocupada pero después viendo que todo estaba bien me relajé y ahora estamos perfectamente adaptados.

Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) en 'Sueños de libertad'

¿Cómo fue el reencuentro con Marta Belmonte? ¿Cómo lo vivisteis personalmente?

Fue muy bonito. Estábamos en las escaleras, ella subía y yo bajaba y de repente nos encontramos y nos pusimos a saltar y a gritar de la emoción. Fue muy emocionante la verdad después de tanto tiempo sin vernos personalmente. Pero aunque no nos hemos visto hemos estado muy en contacto porque gracias a Dios ya no es como antes que no podías tener contacto con la gente, pero ahora hemos estado llamándonos, escribiéndonos por WhatsApp y poniéndonos al día. Estábamos muy contentas de poder volver a trabajar juntas. Marta me decía que estaba muy nerviosa por el reencuentro y por volver a estar juntas en rodaje.

Fina y Marta se reencuentran tras una búsqueda incesante de ella con temor incluso a que estuvieras muerta o enferma. ¿Crees que este reencuentro y lo que se va a ver va a ser lo esperado por los fans?

El reencuentro es un fogonazo de amor y de pasión y lo que sienten la una por la otra. Yo no sé si era esto lo que Fina esperaba que ocurriera porque al final Fina viene con una mochila muy grande de todo lo que le ha ocurrido en Argentina y eso hará que a veces las cosas no sean tan fáciles. Yo de entrada imagino que los fans y las Mafin si van a ver lo que esperan pero después se van a enfrentar a situaciones que a lo mejor no son tan agradables de ver. Pero también te digo que si todo fuera tan fácil sería muy aburrido y también es muy bonito poder enseñar la realidad de cualquier relación que es imperfecta y que pasa por mil momentos diferentes.

Sin hacer mucho spoiler, ¿qué nos espera de la vuelta de Fina y de su relación con Marta? ¿Podrán ser felices finalmente ahora que no tienen a nadie que las persiga y las amenace como pasó con Santiago y Pelayo?

El hecho de que Santiago y Pelayo ya no existan si que abre un camino de libertad para que Marta y Fina puedan vivir su amor, pero como te digo van a aparecer otras personas u otros conflictos entre ellas que provocará que se tengan que cuestionar si ese amor es lo suficientemente fuerte como para seguir adelante y superar todos los vericuetos que aparecen.

¿Qué relación va a tener Fina con Cloe y qué papel va a jugar la francesa ahora que vuelve tu personaje?

Al final es alguien que Fina no conoce y que cuando vuelve descubre que ha sido alguien importante en la vida de Marta y no sé muy bien como va a ser la relación entre ellas dos porque al final es una persona que sigue queriendo a Marta. Hay que seguir su evolución, pero evidentemente no va a ser una persona cualquiera y va a tener su importancia dentro de las tramas y de la relación de Marta y Fina.

Cloe y Fina en 'Sueños de libertad'

¿A qué Fina nos vamos a encontrar en su vuelta a Toledo y cuál va a ser su papel? ¿Seguirá como fotógrafa o volverá a la tienda?

Vuelve una Fina muy cambiada, y no solamente por el nuevo look. Al final es lo que decía antes de que vuelve con toda la mochila de lo que le ha pasado en Argentina, lo bueno y lo malo. Y eso le ha hecho madurar y saber lo que quiere y lo que no quiere. Quizás decepciona algo a la gente verla tan cambiada.

Y vuelve con la cámara de fotos y va a intentar buscar su espacio de nuevo en todos los sentidos, también en lo laboral. Vamos a ver cómo va a intentar seguir adelante. Lo que pasa es que las posibilidades que le ofrece Toledo no son las mismas que las que tenía en Buenos Aires o en México.

¿Cómo llevas el ritmo de trabajar en una serie diaria con un bebé tan pequeño? ¿Crees que se ha avanzado en el tema de la conciliación a la hora de trabajar en series de televisión?

En mi caso sí desde luego pero tengo la sensación de que en el mundo y en el resto de trabajos no. Y es algo que a mí me hace replantearme mucho la suerte que he tenido de poder conciliar así de bien y lo difícil que es hacerlo para otras tantas mujeres y la pena que me da. Hay algo químico que te une a tu criatura y es muy difícil desprenderte de ella. En mi caso como digo ha sido muy fácil pero si ojalá haya un avance a nivel global en este sentido.

Tu llegada coincide con la salida de Candela (Carmen) también para ser mamá. ¿Le has dado algún consejo y no se si pudiste reencontrarte con ella?

Es muy fuerte porque ella se va en el mismo capítulo en el que yo aparezco y la pena es no haber podido grabar nada con ella y que se pudieran reencontrar los personajes y abrazarse. A mí me hubiera encantado pero bueno no fue posible. Si que nos encontramos fuera del rodaje en los camerinos un par de días y pudimos estar juntas, tocarle la pancita, desearle lo mejor y si que estamos muy en contacto y ya le he dicho que lo que necesite aquí me tiene. Es muy importante que nos apoyemos entre nosotras cuando somos madres.

¿Qué supone para ti dar vida a un personaje como Fina que esté ayudando tanto a visibilizar el colectivo LGTBI y que tenga tanto fandom? ¿Impone un poco el hecho de tener que estar a la altura?

Lo siento con una responsabilidad enorme el tener que interpretar a alguien así y que puede ser un referente para tanta gente. Por eso quiero estar a la altura. Desde que empezó la serie y la relación de Marta y Fina nos llegan muchos mensajes de mucha gente que se ha atrevido a dar un paso adelante y aceptarse a sí misma, y ya solo por eso merece muchísimo la pena poder interpretar un papel así.

¿Crees que se ha evolucionado también mucho en televisión a la hora de apostar por personajes LGTBI y más en una serie histórica como esta que está basada en los años 50 donde había mucha más represión?

Yo creo que evidentemente hemos dado muchos pasos adelante y ya no estamos en los años 50 pero es verdad que sigue siendo muy difícil para las personas que quieren ser libres y poder vivir su amor y su forma de ser libremente. Por eso también me parece que es necesario que en televisión siga habiendo personajes así que puedan ser referentes y que puedan acompañar a la gente que está viviendo ese proceso porque si creo que faltan referentes lésbicos en la ficción aunque ha habido otros como Luimelia.

'Sueños de libertad' optaba a un Premio Platino junto a ‘La Promesa’ pero las dos se han ido de vacío. ¿Echas de menos que haya más premios para las series diarias que al final son las que más audiencia tienen a día de hoy?

Bueno sí, yo creo que para la gente que no ha hecho nunca series diarias cuesta mucho de entender como se trabaja, la rapidez con la que se trabaja y el mérito que tiene conseguir lo que se consigue que es tanto montaje de producto y una auténtica barbaridad, tantas unidades de trabajo trabajando simultáneamente, la organización que eso implica, los planes de rodaje, es una barbaridad lo mucho que se trabaja para que esté todo medido al milímetro.

Yo no sé si ansío más premios para la ficción diaria pero si que creo que para la gente de fuera que critica las series diarias es porque no sabe lo que se trabaja. Por eso lo que si creo que hay que hacer es cuidarlas, quererlas y valorar todo el trabajo que conlleva sacar adelante una serie diaria y lo mucho que acompañan a la gente en su día a día.

Marta, Digna y Fina en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' lleva ya más de dos años en emisión como la serie líder de la televisión. ¿Le ves mucha vida a la serie y que se pueda convertir en una serie de largo recorrido como le pasó a 'Amar es para siempre'?

Yo creo que tiene mucha vida. Ahora viene mucho movimiento de tramas con llegadas de personajes nuevos y con tramas potentes. Lo bueno de una serie así es que combina lo clásico y lo que ya conoce el espectador con tramas y personajes nuevos que lo enriquecen aún más. Y ojalá dure muchos años.

El éxito que tienen Marta y Fina hace que muchos fantaseen con un spin-off de las dos. ¿Te gustaría poder hacer algo así?

Me encantaría. Estaría guay poder repetir la fórmula de Luimelia y ver cómo serían Marta y Fina en la actualidad. Podría ser una opción. Nosotras encantadas si quieren apostar por algo así.

¿Y cómo te imaginas que sería Fina en la actualidad?

Pues me la imagino muy rebelde, muy libre, viajando muchísimo, buscándose la vida y muy artista y bohemia.