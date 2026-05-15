Javier Ruiz dice 'hasta aquí' a Rosa Villacastín en TVE por infringir la ley y exponerle a una multa: "Estás boicoteando"

Javier Ruiz se ha visto obligado a censurar la intervención de Rosa Villacastín en 'Mañaneros 360' este viernes 15 de mayo por arrastrar al programa de La 1 de RTVE a una vulneración de la ley electoral, que les impedía hablar de la campaña electoral andaluza.

La periodista y escritora había sido interpelada por la polémica de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, pero ella se ha desviado en un momento determinado y ha sacado a relucir el asunto de los cribados de pacientes con cáncer de mama en Andalucía.

"El domingo tenemos elecciones y está el tema de los cribados, que es para mí lo más sangrante para una mujer porque es el cáncer de las mujeres, que no las han avisado y este señor (Juanma Moreno Bonilla) se va a hacer unas imágenes con una vaca mientras", ha soltado Rosa Villacastín a bocajarro y ante la sorpresa de Javier Ruiz.

"No, no, no, Rosa, Rosa, Rosa. No me lleves ahí. No estamos en esto ahora", le ha frenado inmediatamente el conductor de 'Mañaneros 360' mientras ella no cejaba en su discurso contra el candidato popular a la Junta de Andalucía. "No, Rosa, párame, por favor, Rosa, te lo suplico", ha pedido encarecidamente el comunicador.

Javier Ruiz: "Por legislación no puedo hablar de la campaña electoral, así que no me metas en esta"

"Por ley, este programa no puede tratar este tema. Pueden imaginar ustedes lo que pensamos de esta legislación, pero no podemos hablar de la campaña electoral. Rosa, no puedo hablar de esto, por legislación no puedo hablar de la campaña electoral. Así que no me metas en esta", ha explicado Javier Ruiz para que el público y la propia Rosa Villacastín entendieran el porqué de esa censura.

"Me haces una escaleta paralela. Yo te pregunto por Florentino y tú me hablas de Andalucía", ha recriminado Javier Ruiz, que, acto seguido, le ha acusado de sabotearle: "¿Qué me estás haciendo hoy? Que me estás boicoteando el programa, mujer". Y es que la tertuliana no ha parado de saltarse el guion y de alterar los ritmos del magacín de TVE durante su participación.