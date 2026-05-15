Mediaset toma una definitiva determinación sobre 'Allá tú' y 'El precio justo' ante la revolución en la parrilla de Telecinco

Mediaset sorprendía el pasado martes al anunciar un auténtico terremoto en su programación de tarde de cara al próximo verano con dos nuevos programas y la retirada temporal de 'El diario de Jorge'. Una reestructuración en la que había una incógnita sobre la continuidad de sus concursos diarios: 'El precio justo' y '¡Allá tú'.

La llegada de 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show con Carlos Sobera, el recorte de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat y el estreno de 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona provocará que Telecinco reestructure sus tardes a partir de la segunda quincena de junio.

Sin embargo, el programa que no verá alterada ni su duración ni su emisión será '¡Allá tú!'. Así, el concurso que presenta Juanra Bonet se mantendrá en antena tras haberse consolidado como una de las ofertas más competitivas de la tarde de Telecinco moviéndose entre el 9 y el 10%.

En este sentido, según avanza Poco Pasa TV y ha verificado El Televisero, el concurso producido por Gestmusic ha sido renovado por Mediaset asegurándose la continuidad del concurso hasta el arranque de temporada en septiembre.

Una renovación que viene a confirmar la confianza que ha depositado Mediaset en '¡Allá tú!' después de haberse convertido en el programa más competitivo en la franja de competencia con 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra' desde la buena época de 'Reacción en cadena' con Los Mozos de Arousa. De hecho, si nos fijamos en los datos de sus últimas semanas, el programa ha cerrado con su mejor media desde su estreno.

Audiencia de las últimas semanas de 'Allá tú':

Lunes 4 de mayo - 10,4% y 892.000

Martes 5 de mayo - 10,7% y 938.000

Miércoles 6 de mayo - 10,6% y 895.000

Jueves 7 de mayo - 10,3% y 896.000

Viernes 8 de mayo - 10,3% y 809.000

Media semanal - 10,4% y 886.000

Lunes 11 de mayo - 9,7% y 867.000

Martes 12 de mayo - 9,9% y 889.000

Miércoles 13 de mayo - 10,1% y 870.000

Jueves 14 de mayo - 9,1% y 755.000

Telecinco también renueva 'El precio justo'

El otro concurso diario de Telecinco, 'El precio justo' con Carlos Sobera también se ha ido consolidando poco a poco en una franja complicada como es la sobremesa enfrentándose cada día al todopoderoso 'La ruleta de la suerte' así como al segundo tramo de 'Mañaneros 360'.

Y por ello, la cadena de Mediaset también ha decidido renovar el concurso producido por Fremantle durante todo el verano garantizando así su emisión hasta el comienzo de la próxima temporada. Todo después de que en su última semana cerrara con una media superior a la media mensual de mayo de la cadena.

Por si fuera poco, cabe destacar que a partir del próximo fin de semana, Telecinco recuperará las reposiciones de 'El precio justo' en su sobremesa de sábados y domingos en sustitución de 'Visto lo visto', que ha sido cancelado tras un mes de paupérrimas audiencias.

Audiencia de las últimas semanas de 'El precio justo':