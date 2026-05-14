Telecinco recorta 'Supervivientes 2026' en su programación con una interrupción en su emisión del domingo

Este domingo con motivo de las elecciones autonómicas en Andalucía las cadenas de televisión alterarán sus programaciones para seguir en directo el escrutinio y los resultados de los comicios. En el caso de Telecinco, la cadena de Mediaset anuncia un recorte en la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Así, como ya hiciera el pasado 15 de marzo con las elecciones autonómicas en Castilla y León, Telecinco ha decidido emitir un especial de 'Informativos Telecinco' en su horario habitual con Carlos Franganillo y María Casado pero también avanza de que cortará la gala de 'Supervivientes' para ofrecer la última hora.

A partir de las 21:00 horas, Telecinco comenzará un informativo especial con Carlos Franganillo y María Casado, que ofrecerá los primeros datos del escrutinio e información sobre el desarrollo de la jornada electoral, con conexiones con los equipos desplazados a los principales puntos informativos de Andalucía y a las sedes de las distintas formaciones políticas.

Por otro lado, alrededor de las 23:00h, cuando el recuento de votos esté prácticamente concluido, Carlos Franganillo ofrecerá una primera lectura de resultado de las elecciones en un avance de 'Informativos Telecinco' cortando la emisión de la gala de 'Supervivientes' que conduce Sandra Barneda.

La cobertura de Mediaset arrancará desde el mediodía tanto en 'Informativos Telecinco' como en 'Noticias Cuatro', que seguirán sobre el terreno el desarrollo de los comicios con información desde los colegios electorales, datos de participación y la presencia de los principales candidatos durante la jornada electoral.

'La mesa de las tentaciones', este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

La Mesa de las Tentaciones, todo un clásico de las últimas ediciones del reality en el que los supervivientes tendrán que decidir si asumen duras penitencias a cambio de obtener recompensas con las que llevan semanas soñando, centrará gran parte de parte de la atención de la nueva gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que Sandra Barneda y María Lamela conducirán este domingo 17 de mayo a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Además, los participantes disputarán dos juegos en la Batalla de Titanes, cuyo ganador disfrutará de una gran recompensa. Por último, Darío recibirá la visita sorpresa de su madre, después de 74 días de aventura.