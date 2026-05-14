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RTVE decide retirar 'Cine de Barrio' finalmente de la parrilla de La 1 y 'Aquí la tierra' aumenta su cuota esta semana

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

RTVE opta por cancelar 'Cine de Barrio' en La 1 este sábado debido a una programación especial y 'Aquí la tierra' contará de nuevo con una emisión especial

TVE hace desaparecer 'Cine de barrio' y redobla 'Aquí la tierra'
TVE hace desaparecer 'Cine de barrio' y redobla 'Aquí la tierra' | Montaje El Televisero

'Cine de Barrio' desaparecerá totalmente de la programación de La 1 de TVE esta semana. El clásico contenedor del cine español será retirado por enésima vez debido al ciclo cinematográfico que ha diseñado la cadena pública para el sábado y domingo. Se tratará, eso sí, de una cancelación de carácter excepcional.

Ante la suspensión del espacio cultural, la corporación recurrirá nuevamente a 'Aquí la tierra', que se ha convertido en un claro comodín cuando hay que hacer reajustes de parrilla en la tarde del sábado. Ha ocurrido varias veces a lo largo del año y volverá a repetirse este fin de semana, con Quico Taronjí al frente.

Todo este meneo en la programación será el resultado del homenaje que La 1 de RTVE va a rendir a la histórica saga 'Stars Wars' ante el estreno en cines de 'The Mandalorian and Grogu' el próximo jueves 21 de mayo. El canal aprovechará esta coyuntura para programar un 'maratón' de la mítica franquicia.

Así, el sábado 16 de mayo, tras el 'Telediario 1', se ofrecerá el 'Episodio IV: Una nueva esperanza' (1977) y el 'Episodio V: El imperio contraataca' (1980). Este evento, bajo la marca 'Que La 1 te acompañe', continuará el domingo con el 'Episodio VI: El retorno del Jedi' (1983).

Y como 'Una nueva esperanza' y 'El imperio contraataca' ocuparán la tarde desde las 15:55 hasta las 19:55 horas, 'Cine de barrio' no tendrá cabida. Por eso, y a consecuencia de esos reajustes de programación antes indicados, se optará por una entrega especial de 'Aquí la Tierra' para cubrir el hueco de 19:55 a 20:55 horas; momento en el que arrancará la segunda edición del informativo.

Programación vespertina de La 1 de TVE este sábado 16 de mayo:

  • 14:55 horas: 'Telediario 1'
  • 15:55 horas: 'Stars Wars': Episodio IV - Una nueva esperanza
  • 17:55 horas: 'Stars Wars': Episodio V - El Imperio contraataca
  • 19:55 horas: 'Aquí la Tierra'
  • 20:55 horas: 'Telediario 2'

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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