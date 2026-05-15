Apagón en RTVE: El incidente que ha obligado a paralizar la emisión de 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo

Caos en RTVE este viernes 15 de mayo por un repentino corte eléctrico en los estudios de Prado del Rey (Madrid) que ha derivado en una interrupción de casi 20 minutos en la emisión simultánea de 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo en La 1 y en el Canal 24 horas.

La incidencia ha comenzado a las 08:09 horas de la mañana, muy pocos minutos después de que diera comienzo el programa, y no se ha solventado hasta las 08:27 horas. Momento en el que por fin se ha logrado reanudar la retransmisión con total normalidad.

Mientras tanto, durante esos 18 minutos -lapso de tiempo muy largo en televisión- en los que el plató se ha ido 'a negro', tanto La 1 de TVE como el Canal 24 horas han emitido en bucle cortinillas corporativas de continuidad y diversas autopromociones de sus ofertas.

Una vez arreglado el grave fallo, Silvia Intxaurrondo ha vuelto a aparecer en pantalla y ha admitido desconocer el origen de ese inexplicable corte de electricidad que les había abocado a un momento verdaderamente insólito. Sobre todo por su extensa duración.

"Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos, que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión. Antes de nada, gracias a todos los compañeros de RTVE que han conseguido que 'La hora de La 1' haya recuperado la emisión en tiempo récord", ha valorado la presentadora de las mañanas.

Problemas técnicos graves obligan a suspender durante 17 minutos la emisión de ‘La Hora de La 1’.



La emisión volvió a la normalidad con disculpas de Silvia Intxaurrondo, que explicó que se había producido un corte de electricidad en Prado del Rey. pic.twitter.com/rNcz2xyGf5 — Pablo (@pabloo_c5) May 15, 2026

RTVE explica el origen del corte eléctrico

Por su parte, la propia RTVE ha trasladado a los medios que el corte de luz que ha forzado a suspender la emisión se ha debido al fallo de un automático que ya había presentado problemas ayer jueves y que ha vuelto a fallar este viernes por la mañana. Esto ha motivado precisamente que la luz del plató se haya apagado y que tan solo quedaran encendidas las luces de emergencia.

Antes de proseguir con la escaleta tal y como estaba previsto, la periodista Silvia Intxaurrondo ha querido reconocer públicamente el esfuerzo contrarreloj del equipo para subsanar el incidente con la mayor celeridad posible.

"No pueden imaginar la coordinación a la que hemos asistido en este plató y en los controles de realización. En fin, en los edificios que implican a Prado del Rey, con todos sus profesionales. Gracias, compañeros, por permitir que volvamos a recuperar la emisión", ha aplaudido la comunicadora vasca.