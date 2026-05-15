En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara y Luisa descubren que alguien les ha escuchado hablar del hijo de Adriana cuando valoraban contárselo a Rafael.

Después de que Matilde notara a su bebé, Pepa confirma que algo se mueve en la tripa de la doncella y por ende el embarazo es real. Tras ello, Benigna le confiesa a Victoria que Matilde cree que tiene un bebé en sus entrañas y le advierte de que tiene que decirle algo importante.

Mercedes no duda en decirle a Dámaso que siente que siempre le cuenta la verdad a medias y que hay algo que le esconde y no se reprime en preguntar si fue él quién mató a los bandidos que supuestamente les atacaron en la calesa a él y Victoria.

Por su parte, Braulio sigue las órdenes de su madre y le pregunta a Atanasio si le resulta difícil llevar la contabilidad del ducado y él le asegura que tiene que ser muy preciso y le muestra el libro de cuentas del palacio.

Leonor le pregunta a Francisco y Pepa si no hay nada que pueda hacer para tratar de recuperar la confianza de Rafael y que le permita volver a cuidar de María.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo trataba de saber qué piensa Mercedes del acuerdo que le ha ofrecido Dámaso a su hermano Rafael. Después, Mercedes le dejaba claro a Dámaso que lo único que busca es provocar el caos en palacio sin importarle los beneficios que puedan obtener de dicho acuerdo y le pedía que deje a sus sobrinos al margen de todo.

Por otro lado, Victoria le dejaba claro a Dámaso que Mercedes no es de fiar y que no le va a parecer nada bien lo que pretende hacer con el acuerdo con Rafael. Y Enriqueta le pedía a su hijo Braulio que se haga con el libro de cuentas de palacio.

Asimismo, don Hernando presionaba a Victoria para averiguar más sobre la muerte de los bandidos que habían intentado acabar con su vida y la de Dámaso.

Bárbara mostraba su preocupación a Luisa por que su verdadero sobrino esté por ahí sin saber donde y también el hecho de que su tía Victoria no pare de presionarla para que se vaya a vivir con Pedrito a la Casa Grande.

Alguien descubría por boca de Luisa y Bárbara la verdad sobre el hijo de Adriana. ¿Quién comparte ahora el secreto con ellas? Por último, Rosalía trataba de convencer a Rafael para que acepte que su hermana Leonor se quede en la Casa Grande para cuidar de su hija María.