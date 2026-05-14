En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo trata de saber qué piensa Mercedes del acuerdo que le ha ofrecido Dámaso a su hermano Rafael. Después, Mercedes le deja claro a Dámaso que lo único que busca es provocar el caos en palacio sin importarle los beneficios que puedan obtener de dicho acuerdo y le pide que deje a sus sobrinos al margen de todo.

Por otro lado, Victoria le deja claro a Dámaso que Mercedes no es de fiar y que no le va a parecer nada bien lo que pretende hacer con el acuerdo con Rafael. Y Enriqueta le pide a su hijo Braulio que se haga con el libro de cuentas de palacio.

Asimismo, don Hernando presiona a Victoria para averiguar más sobre la muerte de los bandidos que habían intentado acabar con su vida y la de Dámaso.

Bárbara muestra su preocupación a Luisa por que su verdadero sobrino esté por ahí sin saber donde y también el hecho de que su tía Victoria no pare de presionarla para que se vaya a vivir con Pedrito a la Casa Grande.

Alguien descubre por boca de Luisa y Bárbara la verdad sobre el hijo de Adriana. ¿Quién comparte ahora el secreto con ellas? Por último, Rosalía trata de convencer a Rafael para que acepte que su hermana Leonor se quede en la Casa Grande para cuidar de su hija María.

Rafael junto a Leonor en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa avisaba a Luisa de que ha visto a Bárbara muy nerviosa antes de marcharse de la Casa Pequeña. Tras ello, Luisa impedía que Bárbara cometiera una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar y que sería el verdadero hijo de Adriana.

Mientras Mercedes le decía a Matilde que quizás deberían descansar tanto ella como Atanasio de estar con María, el propio Atanasio le reconocía a Rafael que los bebés le dan miedo y que eso los niños lo terminan notando y que no se ve preparado para ser padre.

Victoria se lamentaba ante José Luis por cómo se ha olvidado de que ella es su esposa y ya no acude nunca a su alcoba más que para hacerle preguntas. Paralelamente, Pedrito trataba de hacer ver a Bárbara que aunque Victoria ha hecho cosas mal no todo en ella es malo.

Rafael insistía en dejarle claro a José Luis que la mejor manera de defender a su familia es defendiendo el ducado y haciéndolo de la forma en la que él considera que es la mejor y que si se tiene que aliar con Dámaso lo hará pese a que les incomode a él y a don Hernando.

Por último, Rafael descubría a Leonor en la habitación de María junto a Rosalía y no dudaba en preguntarle qué hace ahí y quién es la mujer que le acompaña. Todo después de que don Hernando ya tratara de expulsar a ambas mujeres de la Casa Grande. Y Leonor le pedía una nueva oportunidad y que deje que tanto ella como su hermana Rosalía puedan cuidar de María.