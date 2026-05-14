En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo trata de saber qué piensa Mercedes del acuerdo que le ha ofrecido Dámaso a su hermano Rafael. Después, Mercedes le deja claro a Dámaso que lo único que busca es provocar el caos en palacio sin importarle los beneficios que puedan obtener de dicho acuerdo y le pide que deje a sus sobrinos al margen de todo.
Por otro lado, Victoria le deja claro a Dámaso que Mercedes no es de fiar y que no le va a parecer nada bien lo que pretende hacer con el acuerdo con Rafael. Y Enriqueta le pide a su hijo Braulio que se haga con el libro de cuentas de palacio.
Asimismo, don Hernando presiona a Victoria para averiguar más sobre la muerte de los bandidos que habían intentado acabar con su vida y la de Dámaso.
Bárbara muestra su preocupación a Luisa por que su verdadero sobrino esté por ahí sin saber donde y también el hecho de que su tía Victoria no pare de presionarla para que se vaya a vivir con Pedrito a la Casa Grande.
Alguien descubre por boca de Luisa y Bárbara la verdad sobre el hijo de Adriana. ¿Quién comparte ahora el secreto con ellas? Por último, Rosalía trata de convencer a Rafael para que acepte que su hermana Leonor se quede en la Casa Grande para cuidar de su hija María.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?
En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa avisaba a Luisa de que ha visto a Bárbara muy nerviosa antes de marcharse de la Casa Pequeña. Tras ello, Luisa impedía que Bárbara cometiera una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar y que sería el verdadero hijo de Adriana.
Mientras Mercedes le decía a Matilde que quizás deberían descansar tanto ella como Atanasio de estar con María, el propio Atanasio le reconocía a Rafael que los bebés le dan miedo y que eso los niños lo terminan notando y que no se ve preparado para ser padre.
Victoria se lamentaba ante José Luis por cómo se ha olvidado de que ella es su esposa y ya no acude nunca a su alcoba más que para hacerle preguntas. Paralelamente, Pedrito trataba de hacer ver a Bárbara que aunque Victoria ha hecho cosas mal no todo en ella es malo.
Rafael insistía en dejarle claro a José Luis que la mejor manera de defender a su familia es defendiendo el ducado y haciéndolo de la forma en la que él considera que es la mejor y que si se tiene que aliar con Dámaso lo hará pese a que les incomode a él y a don Hernando.
Por último, Rafael descubría a Leonor en la habitación de María junto a Rosalía y no dudaba en preguntarle qué hace ahí y quién es la mujer que le acompaña. Todo después de que don Hernando ya tratara de expulsar a ambas mujeres de la Casa Grande. Y Leonor le pedía una nueva oportunidad y que deje que tanto ella como su hermana Rosalía puedan cuidar de María.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.