Cambio de programación en RTVE: Relega 'Malas Lenguas' de su horario habitual por una oferta imprevista el sábado

RTVE ha decidido emitir finalmente la gran final de la Copa de la Reina a través de La 2 y Teledeporte este sábado. Y es que pese a que en un principio se anunciaba su emisión para la cadena deportiva de TDT, ahora la cadena pública ha optado por llevar también este importante partido a La 2 provocando que la emisión de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora se vea afectada este sábado.

Así, La 2 arrancará un previo de la gran final de la Copa de la Reina a partir de las 21:50 horas y el encuentro dará comienzo a las 21:00 horas alargándose hasta las 23:10 horas siempre y cuando el partido acabe en los 90 minutos reglamentarios y no tenga que irse a prórroga ni penaltis.

Será al acabar el encuentro que enfrentará a al Atlético de Madrid y al F.C. Barcelona cuando 'Malas Lenguas Noche' dé comienzo en La 2 a su cuarta entrega con Jesús Cintora y el resto del equipo de colaboradores del formato producido por Big Bang Media.

De esta manera, 'Malas Lenguas Noche' verá reducida su duración en su cuarta entrega en al menos 70 minutos en una noche muy competitiva por la emisión del segundo especial de 'La casa de la música' en La 1, nuevas entregas de 'La Voz Kids' y 'Hay una cosa que te quiero decir' en Antena 3 y Telecinco, un nuevo programa de 'La Sexta Xplica' en La Sexta con Antonio García Ferreras de invitado y el estreno de la película 'Jungle Cruise' en El Blockbuster de Cuatro.

Con la final que se disputarán el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona, la Copa de la Reina finaliza su edición de 2026 después de 48 partidos y de que 32 equipos hayan tratado de llegar hasta aquí. El equipo madrileño tratará de conquistar su tercera copa mientras que el blaugrana luchará por llevarse esta competición por doceava vez en su historia.

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🔸 Tienes una cita el sábado 16 de mayo las 21:00h en @la2_tve y en @teledeporte.



🔸 Después del partido, nueva edición de 'Malas Lenguas Noche' con @JesusCintora en La2. https://t.co/Dxb66Pcij5 pic.twitter.com/wkxFjornat — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 14, 2026

Así queda la programación de La 2 del sábado 16 de mayo: