Nuevo mazazo para 'Saber y ganar' en TVE: Una de sus concursantes célebres cae eliminada antes de ser centenaria

'Saber y ganar' ha vivido un inesperado adiós este viernes al ver cómo María José Cano quedaba fulminada en 'El reto' a pocos escalones de elevar su título de 'magnífica' en el programa a 'centenaria'. El reconocido rostro del concurso, que ha cumplido 96 programas en el espacio de La 2, se ha despedido de Jordi Hurtado y el resto del equipo con un mensaje de agradecimiento tras esta longeva etapa.

Con más de 48.740 euros acumulados en su marcador, la profesora jubilada de Madrid estaba a punto de hacerse con el título de primera mujer 'Centenaria' de esta temporada y la quinta en los 29 años de emisión del programa. Cabe recordar que ya durante diciembre tuvo que comunicar su baja voluntaria por un compromiso que no podía eludir, pero a principios de abril se reincorporó a la competición.

'Saber y ganar' despide a María José Cano tras 96 programas en la recta final para convertirse en 'Centenaria'

Sin embargo, su regreso a 'Saber y ganar' ha sido fugaz, y aunque no podrá hacerse con el título de 'Centenaria' y queda fuera de la competición, podrá regresar en la próxima edición de 'Magníficos' del concurso de La 2. Y su inesperada eliminación del programa ha llegado por una definición errónea que ha dejado congelado incluso al propio Jordi Hurtado.

💔 Así nos quedamos con la salida de María José Cano... ¡A puntito de ser 'Centenaria'! Pero eso no quita lo magníficamente bien que ha jugado a lo largo de estos 96 programas. ¡Muchas felicidades!#SaberyGanar pic.twitter.com/JiIjPohQGh — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) May 8, 2026

"Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación", ha sido la pista del programa cuya respuesta correcta "resultado", pero María José ha apostado por "resto" y "resolución", quedando eliminada tras no pasar 'El reto'. "¡Ha quedado una palabra!", ha exclamado el presentador lamentando la situación, pues su marcador ascendía este viernes a 55.590 euros.

"Quería decir que han sido unos meses estupendos. Además, tengo que reivindicar que las personas mayores también servimos para hacer cosas. Que no nos aparten. Me siento muy orgullosa por haber estado tanto tiempo, y muy agradecida a absolutamente todo el mundo que hace este programa y que lo ve desde casa", ha señalado la concursante de 'Saber y ganar', resumiendo su positiva experiencia en el concurso.

Así, el concurso capitaneado por Jordi Hurtado ha despedido el viernes con una sonada pérdida para adentrarse en un fin de semana que estará marcado por la celebración. El espacio de La 2 tiene dos citas señaladas este sábado 9 y domingo 10 de mayo, pues David Díaz, Verónica Romero y Rafa Ordóñez, más conocidos como 'Los Socarrats' en el programa, alcanzan un nuevo récord: ostentar el marcador más alto de todos los equipos que han superado los 25 fines de semana en el concurso.