El anuncio de Jordi Hurtado ante lo que va a ocurrir hoy en 'Saber y Ganar': "Va a marcar un antes y un después en la historia"

Este domingo, 12 de abril, algo "histórico" ocurrirá en el concurso más longevo de la televisión, 'Saber y ganar'. Así lo ha anunciado previamente su presentador, Jordi Hurtado: "Este próximo domingo no se pierdan el programa porque va a ocurrir algo nunca visto. Les advierto que no se lo pierdan".

El veterano comunicador no ha querido dar más detalles de este acontecimiento. Eso sí, ha dejado claro que supondrá "un antes y un después en la historia de 'Saber y ganar'. Les advierto que es algo nunca visto. Va a ser algo muy especial, increíble", ha confesado Jordi Hurtado. Por su parte, la voz en off del programa, Elisenda Roca, ha ratificado las palabras de su compañero: "Yo solo digo que van a aplaudir, gritar, chillar… ¡piel de gallina!". "Va ser algo muy, muy especial, increíble", insistió el catalán.

Será este domingo 12 de abril, a partir de las 15:30 horas, cuando conozcamos de qué se trata. Cabe recordar que desde el pasado mes de septiembre, durante los fines de semana el mítico concurso está bajo los mandos de Rodrigo Vázquez y Nuria Ramírez en sustitución de Jordi Hurtado y Pilar Vázquez, quienes lo presentan de lunes a viernes.

El próximo 17 de febrero de 2027, el concurso de La 2 de TVE cumplirá 30 años de emisión ininterrumpida, todo un récord. A día de hoy, sigue siendo uno de los buques insignia de la segunda cadena de TVE.