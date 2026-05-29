En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Benigna sorprende y descoloca a Matilde al preguntarle por su matrimonio con Gaspar y cómo fue ser nuera de Victoria. Y Atanasio no duda en decirle a la mujer que no va a permitir que se vaya pues quiere tenerla cerca por lo que pueda pasar con el embarazo de su mujer.

Enriqueta da un paso más allá y le deja claro a don Hernando que a cambio de la deuda que tenía José Luis con su difunto esposo quiere parte de las tierras de Valle Salvaje.

Bárbara trata de saber qué va a pasar ahora que todo el mundo sabe que Dámaso era el primer marido de Victoria y su tía asegura que nada bueno. Mientras, Rafael sostiene ante su padre que se van a enfrentar al mayor juicio moral y que va a ser el final de los Gálvez de Aguirre.

Por su parte, don Hernando advierte a José Luis de que probablemente todo esté orquestado por Dámaso y haya sido él mismo el que haya dejado ver su verdadera identidad para hacer estallar todo por los aires. Y que además Victoria le ha ayudado.

Luisa y Bárbara comparten sus sospechas sobre Rosalía al ver que es incapaz de separarse de María cada vez que la tiene en brazos. Por otro lado, Rafael le deja claro a su tía Enriqueta que no va a permitir que acuse a nadie de su familia de nada ni siquiera a su propio padre y ella no duda en señalar a Alejo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le cantaba las cuarenta a don Hernando y le dejaba claro que si la está tomando por idiota se equivoca de persona y que no se va a dejar manipular.

Asimismo, Braulio no comprendía el repentino optimismo de su madre ante el cobro de la deuda, pero Enriqueta le dejaba claro a su hijo que aún guarda un as en la manga.

Atanasio entraba en razón ante Matilde y aseguraba que tienen que confiar en Benigna porque hasta ahora siempre les ha tratado bien. ¿Pero será una estrategia?

Rosario mostraba su malestar ante su hermana Leonor porque todo el mundo pueda entrar en la habitación y pasar tiempo con María menos ella y que no soporta escuchar cómo su hija es la hija del duque de Valle Salvaje. Por su parte, Luisa y Bárbara llegaban juntas a una conclusión sobre el robo del bebé y parece que las piezas encajan.

Alejo hablaba con su padre ante el rumor que le ha llegado a sus oídos y que incumbe a la familia y podría cambiarlo todo. Mientras, Martín confesaba a Francisco y Amadeo quién es en realidad Dámaso.

José Luis reunía a todos los trabajadores para saber quién está hablando de ellos y disparando rumores sobre la familia. Mientras, José Luis le pedía a Victoria paciencia y mantenerse en un segundo plano para ver cómo actuar ante la noticia de la identidad de Dámaso. Y Rafael no daba crédito con la noticia.