Cambia la programación de RTVE: La 1 suspende 'Cine de Barrio' y 'Aquí la tierra' confirma su función táctica

RTVE levanta 'Cine de Barrio' de la programación de La 1 -por tercera semana consecutiva ya- debido a la gran final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal. La gran cita del fútbol europeo tendrá lugar este próximo sábado, 30 de mayo, a las 18:00 horas y, por tanto, trastocará notablemente la oferta vespertina habitual.

La 1 ofrecerá el partido íntegro con una retransmisión desde Budapest (Hungría) liderada por Juan Carlos Rivero, que narrará el choque junto a Mario Suárez en los comentarios. Nico Díaz estará a pie de campo, David Riol, pendiente de la actualidad de los equipos, y Nacho Poveda supervisará el despliegue.

Además, veinte minutos antes, desde las 17:40 horas, se emitirá el previo al encuentro deportivo, que albergará una actuación musical que tendrá como protagonista este año a la mítica banda The Killers. Un show que contará con el legendario David Beckham como maestro de ceremonias.

Según se indica en la guía de programación oficial de La 1 de RTVE, el partido de final de la UEFA Champions League concluirá a las 20:15 horas; siempre y cuando se ciña a los noventa minutos reglamentarios y no haya prórroga o penaltis.

El hueco de 20:15 a 20:55 horas lo cubrirá 'Aquí la tierra' con una nueva edición especial. El programa revalida su función estratégica y, como ocurre cuando se dan este tipo de situaciones, servirá de 'parche' para reajustar la parrilla en la tarde del sábado en detrimento de 'Cine de barrio', que por razones obvias no tiene cabida. Es decir, el formato divulgativo hará pleno y se volverá a emitir toda la semana de lunes a domingo.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE este sábado