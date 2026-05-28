Manuel Carrasco se corona en 'La Revuelta' con este aplaudido discurso sobre los impuestos en TVE: "Es necesario"

David Broncano ha recibido este miércoles en 'La Revuelta' la visita de Manuel Carrasco. El cantante onubense acudió al programa de TVE para presentar su último disco, 'Pueblo salvaje I', la precuela de su anterior trabajo discográfico. Además, cantó en exclusiva 'Humanidad', un tema en el que recoge un mensaje de John Lennon para el que tuvieron que pedir permiso.

"Nos ha costado muchísimo, meses, conseguir el permiso. Ya habíamos contactado con un imitador y, justo antes de la grabación con la Fundación John Lennon", explicó Manuel Carrasco a Broncano. Esa canción "habla de paz y de humanidad. Y el mensaje de John Lennon lo refuerza muy bien. Por desgracia sigue muy presente por todo lo que está pasando en el mundo", ha lamentado, recordando que "el pueblo tiene que seguir luchando pacíficamente y seguir recordándoles que no queremos violencia".

Entre sus regalos, el artista llevó al presentador una colección recopilatoria de discos de Los Beatles. Como es habitual cada vez que un actor o un cantante visita 'La Revuelta', el andaluz regaló entradas para sus conciertos al público presente, aunque esto no le hizo librarse de las preguntas clásicas del programa: dinero que tiene en la cuenta corriente, y relaciones sexuales mantenidas en el último mes.

El alegato de Manuel Carrasco sobre el pago de impuestos

Aprovechando la pregunta de cuánto dinero tiene en el banco, el intérprete hizo un alegato sobre la importancia de pagar impuestos: "He pagado mucha pasta a Hacienda, y la he pagado con gusto. Yo soy de los que defiendo y apuesto por que, a la gente que nos va bien, paguemos los impuestos gustosamente porque es necesario para que tengamos la mejor sanidad, educación, jubilación…".

Manuel Carrasco es uno de los artistas salidos de 'Operación Triunfo', en concreto de la segunda edición, a los que mejor les ha ido. Eso le ha otorgado una gran fortuna pero, al mismo tiempo, un enorme cansancio, motivo por el cual, una vez termine su gira actual, se tomará un descanso hasta 2028. "Necesito parar, por mi familia y por mí. A veces uno se lo puede permitir y, después de 20 años, ya empieza a pesar", confiesa.

Respecto a la pregunta de cuánto sexo ha tenido en los últimos 30 días, Manuel Carrasco optó porque contestara su mujer, que se encontraba entre el público. "Muy bien, aunque últimamente está cojo”, comentó Almudena Navalón, entre risas. "En serio, la presión y la tensión liberan", añadió él.

Importante que persona mediática como Manuel Carrasco, además de buen cantante y mejor persona, ponga en valor nuestros impuestos, que sirven en verdad para tener una mejor #SanidadPública y #EducaciónPública.



"He pagado mucha pasta a Hacienda y la he pagado a gusto"#LaRevuelta pic.twitter.com/xS2tGJ8q0y — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) May 27, 2026

Las Preguntas Clásicas™ siempre ganan cuando está la pareja para contrastar información. #LaRevuelta @manuelcarrasco_ pic.twitter.com/rwsD7wSJQo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 27, 2026

El 'pique' entre Manuel Carrasco y Broncano

También hubo tiempo para recordar el pique que, desde hace años, existe entre el cantante y David Broncano. En su programa radiofónico, el presentador ironizó con el primer concierto del artista en el Metropolitano, bromeando con que "actuará en los vestuarios", pesando que no lo iba a llenar. Desde entonces, el pique se convirtió en amistad, y Manuel Carrasco no ha dejado de llenar estadios.

"La gente, con tal de llevarte la contraria…", le vaciló el onubense. Tras llenar el Metropolitano, el Bernabéu, La Cartuja e infinidad de recintos, "se me ha ocurrido uno de los sitios más grandes de España", contó el cantante, pero con la condición de que Broncano le acompañe: la famosa piscina de Amurjo, en Orcera, el pueblo del conductor de 'La Revuelta'. ¿Llevarán a cabo el desafío?.