Lista de imitaciones de la Gala 7 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas de hoy, viernes 29 de mayo en Antena 3

'Tu cara me suena 13' vivió la pasada semana su sexta gala, marcada por unas imitaciones de alto nivel en la que el oro volvió a disputarse entre los potenciales ganadores de la edición. Si bien Paula Koops no tuvo la suerte de su lado este viernes con su actuación de Britney Spears, Leonor Lavado se salió de su guion habitual para sorprender como Estrellita Castro y Martín Savi recuperó fuerza con su rendición de Nino Bravo.
El primer puesto de la noche fue a parar a María Parrado, que finalmente firmó su segunda victoria de la edición gracias a su magistral imitación de Rosalía. El segundo escalón del podio lo ocupó este viernes J Kbello, que no se alejó de su elevada puntuación habitual con su frenético número de baile como Lady Gaga. Y el bronce de esta semana quedó reservado para Cristina Castaño, que logró emocionar como Pocahontas.
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Una vez se conoció la clasificación de la sexta gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar esta semana en la séptima gala del programa de Antena 3.
Desde Ariana Grande y Adele a Carmen Sevilla entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena'
Esta nueva semana vendrá cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde J Kbello, que tendrá que recrear sobre el escenario la magia del musical de 'El rey León', pasando por Martín Savi, que asumirá el reto mayúsculo de convertirse en Adele. Por otro lado, tras su segunda victoria, María Parrado tendrá que ponerse en la piel de Ariana Grande.
- Jesulín de Ubrique: La Unión, "Vuelve el amor" (Original y copia)
- Sole Giménez: Mari Trini, "Yo no soy esa"
- J Kbello y Dianne Kaye: El Rey León, "Siento un nuevo amor en mí"
- Cristina Castaño: Dulce Pontes, "Lela"
- Aníbal Gómez: Vicente Fernández, "Volver, volver"
- Paula Koops: Carmen Sevilla, "Será el amor"
- Martín Savi: Adele, "Rolling in the deep"
- María Parrado: Ariana Grande, "7 rings"
- Leonor Lavado: Spagna, "Call me"
- Pablo Rivero: Blur, "Girls and boys"
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.