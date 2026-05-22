Lista de imitaciones de la Gala 6 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas de hoy, viernes 22 de mayo en Antena 3

'Tu cara me suena' vivió la pasada semana su quinta gala, marcada por las votaciones dispares del jurado y público que se tradujo en la coronación de una inesperada ganadora. Si bien Martín Savi volvió a perder fuerza en la carrera como Gente de zona y Marc Anthony, Jesulín de Ubrique se ganó al jurado en la piel de Chayanne y Leonor Lavado destacó como nunca con su versión de Norma Duval.

Pero el primer puesto de la noche fue a parar, contra todo pronóstico tras las votaciones iniciales, a Cristina Castaño, que logró firmar su primera victoria de la edición con su impecable imitación de Rigoberta Bandini. El segundo puesto quedó reservado para María Parrado, que protagonizó uno de los números de la noche al ritmo de Huntrix, las guerreras Kpop. Y el bronce hace una semana fue a parar a Paula Koops, que volvió a brillar una semana más, esta vez como Nathy Peluso.

Una vez se conoció la clasificación de la quinta noche, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar este viernes, 22 de mayo en la sexta gala de la edición en Antena 3.

Desde C. Tangana y Rosalía a El Fary entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena'

Cristina Castaño y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'

Esta semana vendrá también cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde Paula Koops, que tendrá armar un espectáculo digno de la Superbowl como Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera junto a dos amigas, pasando por J Kbello que se convertirá en Lady Gaga y María Parrado, que asumirá el difícil reto de ponerse en la piel de Rosalía.