Cambios en Telecinco con una nueva parrilla desde este fin de semana tras cancelar una de sus apuestas

Mediaset decidía tirar la toalla con 'Visto lo visto' y cancelar el programa que presentaban Verónica Dulanto y José Luis Vidal tras apenas un mes de emisión. Todo después de no solo no haber cumplido con las expectativas sino haber incluso empeorado los datos que cosechaban las reposiciones de 'El precio justo'.

Así, tras emitir el último programa de 'Visto lo visto' el pasado sábado y de sustituirlo el domingo por la emisión de la carrera de MotoGP, este fin de semana Telecinco vuelve a alterar su programación matinal de los sábados y domingos recuperando su apuesta por las reposiciones del concurso que presenta Carlos Sobera.

De este modo, por el momento Telecinco opta por ser conservador y llenar su mañana de sábados y domingos de reposiciones evitando gastar presupuesto en contenido nuevo a la espera de ver si después del verano opta por estrenar alguna nueva apuesta para dicha franja.

Para empezar, el sábado Telecinco opta por recuperar la reposición de una gala íntegra de 'Got Talent España' a primera hora en lugar de ofrecer solo los 'momentazos'. Después seguirá emitiendo el programa 'Más que coches' con Gonzalo Serrano y posteriormente las reposiciones de 'El precio justo', que cambian de horario.

Así, el concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina de lunes a viernes pasará de emitir sus programas ya emitidos de 11:10 a 13:35 horas a hacerlo de 12;15 a 15:00 horas retrasando así su emisión en una hora y conectando directamente con 'Informativos Telecinco' a las 15:00 horas.

Y los domingos repetirá esa misma estrategia pero eliminando la emisión de 'Más que coches' y adelantando la de las reposiciones de 'El precio justo' tal y como se aprecia en la programación que ha avanzado la cadena de Mediaset para este fin de semana.

Así queda la programación del sábado:

08:25 horas - 'Got Talent' (reposición)

11:10 horas - 'Más que coches'

12:15 horas - 'El precio justo' (reposición)

13:40 horas - 'El precio justo' (reposición)

15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

Y así la del domingo:

08:15 horas - 'Got Talent' (reposición)

10:55 horas - 'El precio justo' (reposición)

15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

'Visto lo visto' se despide tras 11 entregas

Verónica Dulanto se despidió el pasado sábado de la audiencia de Telecinco con un irónico dardo a Telecinco por la cancelación de 'Visto lo visto'. "Este programa ha sido un visto y no visto. Quiero que sepan que nosotros seguimos al pie del cañón siempre, que somos soldados de nuestra profesión y que lo haremos siempre lo mejor que podamos", aseguró en su último programa, que curiosamente marcó su máximo histórico en audiencia.

Audiencias de 'Visto lo visto'