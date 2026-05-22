Mediaset recibe 7 premios en un prestigioso certamen por su excelencia creativa y técnica en los spots de Navidad, 'GH 20' y 'Got Talent'

Mediaset España ha obtenido siete galardones en los New York Festivals, certamen que en cada edición anual -desde 1957- reúne y distingue la excelencia y la innovación creativa de las propuestas más destacadas del sector de la televisión, radio y publicidad a nivel internacional.

La compañía liderada por el Consejero Delegado Alessandro Salem ha competido en estos prestigiosos premios con hasta diez nominaciones, siendo además el único grupo de televisión en abierto de España que ha participado en esta edición.

En concreto, las piezas nominadas fueron los spots de Navidad de 2024 y 2025, impulsados por la División de Comunicación y RR.EE. y la dirección de Antena de Mediaset; la campañas de la última edición de 'Gran Hermano' anónimos y de 'Got Talent España 2026'; y la pieza promocional del Mundial de Clubes FIFA 2025 que Telecinco emitió el pasado verano.

Pues bien, el palmarés de los premiados en New York Festivals se ha hecho público este jueves 21 de mayo y Mediaset ha conseguido que siete de sus diez nominaciones hayan entrado en él. Así, la compañía propietaria de Telecinco y Cuatro se ha alzado con siete premios.

7 de sus 10 nominaciones entran en el palmarés de premiados del New York Festivals

En primer lugar, el spot navideño de 2024 ha sido distinguido con una Torre de Oro, el máximo reconocimiento, en la categoría absoluta de Imagen Corporativa: Relaciones Públicas y Compromiso Social. Mientras, el de 2025 ha recibido una Torre de Plata en esa misma categoría.

Por otro lado, la campaña promocional de 'Got Talent España' 2026 y la del estreno de 'Gran Hermano 20' han sido premiadas en las categorías absolutas del certamen con una Torre de Plata a la Promoción de Programa de Entretenimiento y con una Torre de Bronce a la Promoción de Concurso o Especial respectivamente.

Además, la promo de la undécima temporada de 'Got Talent' ha logrado tres reconocimientos más en categorías técnicas: una Torre de Oro en Diseño de Iluminación y dos Torres de Plata en las consideraciones de Música Original y Diseño de Sonido.