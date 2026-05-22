Rebelión del Consejo de Informativos de TVE contra Javier Ruiz: Abre investigación por lo visto en 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz se ha colocado nuevamente en el ojo del huracán del Consejo de Informativos de TVE por la cobertura sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360'. El organismo abierto una investigación a fin de dilucidar si el tratamiento informativo, que ha despertado quejas entre algunos trabajadores, fue indebido o no.

"Tras las quejas recibidas por el tratamiento informativo que han dado 'Mañaneros 360' y otros programas de actualidad respecto a la cobertura de la imputación del expresidente del Gobierno, el Consejo de Informativos de TVE ha decidido comenzar una investigación", figura en un comunicado oficial que ha sido distribuido en las últimas horas entre los miembros del mismo.

Desde esta entidad se asegura que "hemos apreciado una falta de rigor periodístico impropio de una televisión pública". Lo cierto es que no es la primera vez que el CdI de TVE se pone en pie de 'guerra' contra programas como 'Mañaneros 360' o 'Malas Lenguas', que recientemente fueron señalados aduciendo "sesgo" y una "falta de pluralidad" en las mesas de debate.

Esa investigación, pendiente de tener recorrido o no, se sustenta en las manifestaciones vocalizadas de Javier Ruiz al informar a la audiencia de RTVE de la imputación de Zapatero. El comunicador cuestionó "la base" y afirmó que la investigación de la Audiencia Nacional se basaba en "una querella de siete páginas presentada por Manos Limpias".

Ruiz lo contó así sobre el pantallón del plató de 'Mañaneros 360', donde se proyectaron extractos de esa denuncia de la asociación ultraderechista: "Esa querella tiene el rigor que van a ver. Se cita una vez más como base a Aldama con este grado de rigor. Dice que 'se presiona a Sánchez, a ministros, tal y como relató Víctor de Aldama en una entrevista concedida a Iker Jiménez'. Y el rigor es tal que dice, en un programa llamado "Horizontes", pero el programa se llama 'Horizonte'. Se dice que lo emite la cadena La Sexta, pero el programa se emite en Cuatro. Y dice algo más: que esta entrevista es recogida por un diario digital como El Debate. Sobre esta base construye algo que, además, se eleva a clave internacional diciendo que hay un youtuber que publica una cuenta, una cuenta en Pacific Bank. Una vez más, el rigor de todo esto vuelve a basarse en Víctor de Aldama".

Javier Ruiz analizando una querella a Zapatero en 'Mañaneros 360'

Sin embargo, dicha investigación no tenía como base la querella de Manos Limpias ni esa entrevista de Aldama en el mencionado programa de Mediaset. En realidad, todo partía de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción con fecha de 2024. Por lo tanto, Javier Ruiz incurrió en una imprecisión de la que ahora quiere sacar partido el Consejo de Informativos de TVE. Hay que decir, además, que 'Mañaneros 360', al ser consciente del error, retiró el vídeo que contenía ese momento en cuestión de la red social X.

Con todo, los trece miembros que integran el Consejo de Informativos de TVE harán un análisis pormenorizado de los programas del martes, día en el que saltó la noticia, y de las emisiones sucesivas. Análisis que derivará en un informe con preguntas que serán elevadas a la dirección para que considere si es oportuno establecer medidas o no.