Terremoto televisivo: Mediaset roba 'El Rosco' de 'Pasapalabra' a Atresmedia, que pierde definitivamente los derechos

Giro completamente inesperado en el mundo de la televisión. Después de conocerse que el Tribunal Supremo ha prohibido la emisión de El Rosco de 'Pasapalabra' a Antena 3, el terremoto continúa: Mediaset ha dado un golpe en la mesa y ha suscrito un acuerdo con la productora MC&F, empresa titular de la emblemática prueba, para hacerse con los derechos.

El alto tribunal sorprendía esta mañana al ratificar la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que falló en 2022 que el legendario concurso no se podía ofrecer con su prueba más icónica porque se vulneraban los derechos de propiedad intelectual de la factoría MC&F. Con ello, los magistrados han avalado que 'El Rosco' es una creación original de los autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que los derechos pertenecen exclusivamente a la compañía holandesa MC&F y que, por ende, no son titularidad de la británica ITV, con la que el grupo Atresmedia firmó el contrato de explotación.

Horas después de conocerse el fallo, el caso ha dado un vuelco total, pues según avanza Informalia y ha verificado El Televisero, Mediaset ha alcanzado un acuerdo con MC&F para hacerse con los derechos de El Rosco. En realidad, el acuerdo tuvo lugar de forma secreta hace año y medio cuando Alessandro Salem, el Consejero Delegado del grupo, firmó un pacto con la productora holandesa.

Un acuerdo que estaba supeditado a si había una sentencia favorable a MC&F que prohibiera la emisión de El Rosco a 'Pasapalabra' y a Antena 3. Y como esa resolución ha sido tal, los derechos de El Rosco son a todos los efectos de Mediaset y, por tanto, Atresmedia no tiene oportunidad de poder negociar ni pujar por hacerse con la emisión de la prueba estrella para seguir emitiéndola dentro de 'Pasapalabra'.

Mediaset se pondrá a trabajar en un nuevo concurso con 'El Rosco'

Ahora, la idea de Mediaset es ponerse a trabajar próximamente en un nuevo concurso de televisión que incluya como prueba principal El Rosco. Eso sí, no podría llamarse 'Pasapalabra' ni contar con el resto de pruebas que forman parte del concurso que emite Antena 3. Por su parte, la cadena de Atresmedia podría seguir emitiendo el formato que conduce Roberto Leal, pero sin su reto estelar y definitivo.

Con este movimiento, Mediaset le da la estocada a Atresmedia dando un giro a la situación después de que hace siete años tuviera que dejar de emitir abruptamente el concurso que presentaba Christian Gálvez de un día para otro. Una cancelación que supuso un antes y un después para Telecinco en audiencias. Un terremoto en el tablero de juego que puede repetirse ahora; en este caso con Antena 3 como damnificada.