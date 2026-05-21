En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le dice a Bárbara que le rompe el corazón el pensar que en la cabaña de las parteras hay un bebé abandonado porque él vivió algo parecido. Mientras, Luisa no termina de confiar en que Dámaso esté de su lado.

Por su parte, Atanasio le pide a Luisa que por favor no le diga nada por ahora a Matilde de que el bebedizo estaba manipulado y que él se encargará de todo. Paralelamente, Atanasio trata de ver si le ha podido pasar algo al bebé que espera su esposa.

Don Hernando estalla contra Dámaso ante Mercedes después de que hayan descubierto quién es en realidad. Por otro lado, José Luis también se encara con Enriqueta después de que le acuse de estafador.

Petra y Pura anuncian a Dámaso de que ya tienen todo listo para dejar al verdadero hijo de Adriana en las puertas de un convento. Pero antes de que se marchen, el hombre comunica un cambio de planes sobre el destino del bebé.

Mercedes y don Hernando en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', en palacio, Enriqueta sorprendía a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María. Mientras, Braulio trataba de saber por qué a su madre ahora no le importa saber quién mató a su padre.

Mercedes insistía ante Dámaso que jamás le perdonará a Victoria que fuera ella quién acabara con la vida de su hermana Pilara pero él no dudaba en recordarle que no lo puede probar.

Por su parte, Rafael volvía a preguntarle a su padre por qué está en contra de Dámaso y que secretos ocultos guarda y le pedía que se lo contara de una vez por todas.

Leonor le confesaba a su hermana Rosalía que Adriana murió pocos días después de dar a luz a otro bebé y que alguien cambió al niño por su hija María. Por su parte, Petra comenzaba a dudar sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana después de que Dámaso les haya ordenado que lo maten.

José Luis volvía a encararse con Victoria. Y Don Hernando informaba a José Luis de que un gran secreto ha salido a la luz. ¿Será el fin de los Gálvez de Aguirre?

Por último, Luisa descubría que el bebedizo que está tomando Matilde por su embarazo está manipulado y no dudaba en advertir a Atanasio.