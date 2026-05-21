Nacho Abad, incrédulo, impugna esta "burrada" de Antonio Naranjo sobre las hijas de Zapatero en 'En boca de todos'

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero tras ser acusado por el juez José Luis Calama de ser el vértice de una "estructura organizada y estable" de tráfico de influencias sigue dando mucho que hablar en todos los programas de televisión. Y este jueves, Antonio Naranjo cruzaba una línea roja en 'En boca de todos' que escandalizaba hasta el propio Nacho Abad al oír la barbaridad que había llegado a soltar su colaborador.

Así, Antonio Naranjo aprovechaba su turno de palabra para tratar de relacionar a José Luis Rodríguez Zapatero con regímenes como Venezuela. "Digo que es el padrino porque es un señor que presumía que tenía una labor humanitaria y ya hemos visto a lo que se dedicaba que era a facturar con distintas empresas, incluida la de su hija, a todo tipo de intereses bastardos de regímenes bastardos", empezaba diciendo.

"No sorprende a ninguno que allá donde Zapatero tiene intereses económicos, insisto, siempre en regímenes lamentables, porque no le reclaman las primeras democracias del mundo, lo que le reclaman era Maduro, lo que reclaman son los chinos, los marroquíes", exponía de primeras el colaborador.

"¿No os parece llamativo que allá donde Zapatero tiene intereses económicos, Pedro Sánchez haya cambiado sin consultar con nadie la política internacional de España: China, con Venezuela, etc?", proseguía opinando el tertuliano en 'En boca de todos'.

Nacho Abad recrimina a Antonio Naranjo su 'burrada' sobre las hijas de Zapatero

Nacho Abad y Antonio Naranjo en 'En boca de todos'

Era justo después cuando Antonio Naranjo iba más allá y soltaba un comentario completamente desafortunado. "Ya sólo falta saber que las hijas de Zapatero trabajaban para Hamás y le habían hecho el logo a Hamás, o sea, es lo único que falta", aseveraba el presentador de Telemadrid.

Nada más escucharle, Nacho Abad no dudaba en recriminarle sus palabras al considerar que había cruzado una línea roja. "No seas, es una hipérbole innecesaria, Naranjo. ¿Pero cómo le va a hacer a Hamás el logo las hijas de Zapatero? Por favor, es una hipérbole innecesaria", le replicaba el presentador. "A mí no me sorprendería nada", justificaba Naranjo.

Tras ello, Antonio Naranjo se escudaba en que era todo ironía, algo que no convencía nada al presentador de Cuatro. "¿No aceptáis la ironía?", preguntaba. "Acepto la ironía pero es muy burra", sentenciaba Nacho Abad al saber que el comentario que había hecho su compañero estaba fuera de lugar.