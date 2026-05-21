Aimar Bretos pregunta a Manuel Carrasco por la factura de ir contra el genocidio en Gaza y se corona con su réplica

La Sexta ha emitido este miércoles una nueva entrega de 'La Noche de Aimar'. En esta ocasión han sido el cantante Manuel Carrasco y el presentador Jesús Vázquez los que se han sentado frente a Aimar Bretos para conceder una de sus entrevistas más íntimas y sinceras.

En el caso del artista onubense, el periodista quiso saber si le "ha pasado factura posicionarse claramente contra la masacre de Israel en Gaza". A lo que su invitado ha contestado con contundencia: "Me da igual, ¿qué factura me va a pasar? Quiero estar en el lado bueno de la historia, de la vida y de la gente buena".

Acto seguido, Manuel Carrasco lanza una reflexión: "La gente que mata a otras personas… ¿quién puede estar al lado de ello? No sé cómo se puede justificar eso". "Evidentemente, hay un montón de matices", asegura el cantante, pero considera que hay que priorizar "la humanidad": "Pienso en mis hijos, alguien que hace ese tipo de fechorías no puede tener un silencio cómplice como ha pasado por parte de muchos dirigentes y gobiernos".

El dardo de Manuel Carrasco al PP y Vox por la inmigración

"Entiendo que la diplomacia juega su papel, pero creo que la gente tampoco tiene por qué entender de tanta geopolítica, creo que tenemos que hablar y decir las cosas que sentimos, y eso (el genocidio) no está bien", deja claro Manuel Carrasco.

Lejos de quedarse ahí, Aimar Bretos le ha formulado otra cuestión: "Aquellos que vienen por el mar, que solo traen hambre, ¿son el enemigo? ¿Son un peligro?". Una vez más, el artista se ha mojado: "Por supuesto que no. Yo creo que tenemos que ser buenos a la hora de acoger, ser comprensivos con el débil".

Manuel Carrasco y la inmigración:



🗨️ “Hay que poner la humanidad en el centro”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/bMHQcRMYZL — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 20, 2026

Aunque entiende que "haya una regularización, unas normas, pero yo hablo de personas. Somos personas y no me gusta la gente que habla de esa manera, excluyendo". "Nuestra sociedad ha cambiado mucho. Hoy en día, culturalmente estamos muy mezclados, quien no vea eso…", añade, recordando que "nosotros fuimos inmigrantes también y tenemos que tener memoria para ese tipo de cosas".

Manuel Carrasco cree que "hay un montón de intereses políticos, de poderes que hacen que cada uno escoja su estrategia. Pero creo que el pueblo, la gente con un mínimo de sentimiento y de humanidad creo que tiene que estar en ese lado", sentencia. Un claro dardo a la derecha y ultraderecha de nuestro país.