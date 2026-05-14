María del Monte deja bien claro a Aimar Bretos a qué pregunta no va a responder nunca y niega haber estado en el armario

Un miércoles más, La Sexta emitió una nueva entrega de 'La Noche de Aimar', el programa presentado por Aimar Bretos. En esta ocasión, María del Monte y El Gran Wyoming se sentaron frente al periodista para charlar distendidamente sobre diversos aspectos de su vida.

En el caso de la cantante, el presentador quiso saber si "con la prensa del corazón se puede coquetear sin salir malherido". "Coquetear no sé, pero llevarse bien sí", contestó su invitada, que siempre ha destacado por su buena relación con los medios de comunicación, de ahí que los periodistas la respeten tanto. En su opinión, la relación tiene que estar basada "en dos secretos fundamentales": "El respeto mutuo y la libertad".

"Tu libertad empieza donde termina la mía, y viceversa", asegura María del Monte, dejando claro que "para exigirte que me respetes lo primero que tengo que hacer es respetarte yo". "Soy una persona que me considero afortunada en ese sentido, he sido respetada, en ocasiones salpicada, porque me han cogido del pisotón de otras personas, pero creo que soy una persona respetada, es más, hasta querida", confiesa la artista sevillana, que cree que "esas cosas se notan".

La reacción de María del Monte al ser preguntada por Isabel Pantoja

A raíz de hablar de su relación con la prensa rosa, la pregunta era obligada: "¿Cómo de harta estás de que te pregunten siempre por Isabel Pantoja y su familia?". Según la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', es algo que no termina de entender: "No sé si se trata de una medida de paciencia, no lo sé. Pero bueno, contra la virtud de que te pregunten está la de no voy a contestar".

Y es que considera que "son ya muchos años": "Llega un momento en el que te cansas, pero entiendes de que si esta criatura (el reportero) te está preguntando esto con una cámara en el hombro es porque es lo que le han dicho que haga, es su trabajo y hay que respetarlo, no hay más".

"¿No has tenido nunca tentación de mandarlos a tomar por culo?", le preguntó, incisivamente, Aimar Bretos. María del Monte, con la elegancia que la caracteriza, contestó que "eso no es educado": "Te he dicho que hay que basarlo en dos cosas, la educación y la libertad". "Gastamos demasiada energía en cosas que no debemos", añade la cantante de sevillanas.

María del Monte recuerda su historia de amor con Inmaculada Casal

Quizá en esa buena relación que siempre ha tenido con los medios de comunicación influye el hecho de que su mujer, Inmaculada Casal, sea periodista. Sobre ella también habló largo y tendido con Aimar Bretos. Según confesó, su mujer no solo es "lindísima" por fuera, sino también "cómo hay que ser, por dentro". A raíz de esto, lamenta que "la gente no mira por dentro, mira por fuera": "Hay que mirar a los ojos, los ojos siempre se han dicho que son el espejo del alma, pero, para mí, son los grandes parlanchines. Cuando veo a alguien a los ojos, veo la limpieza o la turbiedad en el acto".

Según contó, María del Monte conoció a Inmaculada Casal "siendo muy joven, estábamos en el colegio". "Seguimos nuestras vidas, cada una la suya, y los 20 años volvimos a coincidir y ahí se cruzaron las miradas y como te miren bien… ahí no hay nada de rascar", explica. "Yo sentí eso que te alegra por dentro, que te pone contentito todo, es algo que no se puede explicar ni medir", asegura.

Aimar Bretos quiso saber si fue ella la que pidió matrimonió a Inmaculada, o al revés. Pero, para sorpresa del periodista, no se acuerda: "Tuvimos una pelea, y, a partir de ahí, dijimos no nos peleamos más, nos casamos". A la pregunta de si le hubiera gustado casarse antes, la cantante es contundente: "No, en la vida todo tiene su momento. Soy muy de hacer lo que quiero y muy espíritu libre", sentencia.

Estas palabras de María del Monte: 👇



🗨️ “La gente no mira por dentro, se mira por fuera ahora”.



🗨️ “Hay que mirar a los ojos porque son los grandes parlanchines”. #LaNochedeAimar pic.twitter.com/mUMzryui4a — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 13, 2026

María del Monte, clara sobre su salida del armario: "Lo detesto"

Asimismo, en su conversación con Aimar Bretos, María del Monte también habló de una de las críticas que más le han realizado a raíz de su matrimonio con Inmaculada Casal: el hecho de que no reconociera su homosexualidad mucho antes. "Lo del armario lo detesto. Yo no he estado en un armario en mi vida. Mi vida, mi círculo, mis amigos... todo el mundo conoce mi vida, la gente que yo quiero", sentenciaba.

🗨️ María del Monte: “Yo no he estado en un armario en mi vida”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/9c1DCNNe5f — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 13, 2026

Por otro lado, al hablar sobre la homofobia, María del Monte se siente afortunada de no haber vivido nunca ningún ataque en ese sentido. "Yo creo que como he sido una persona muy afortunada, no he pensado nunca que había personas que podían pasarlo muy mal. Tomé contacto con esa dura realidad aquel día", aseveraba en alusión al día que dio el pregón del Orgullo.

"No puedes tener que acompañar a tu hijo o a tu hija a una manifestación para pedir permiso para poder ser él o ella. Eso me parece una atrocidad, que tengas que apoyar a tu hijo o hija o a su pareja para que les dejen amarse. ¿Estamos perdiendo la cabeza? Siempre es mucho más bonito ver a dos personas besarse que dándose una guantá", concluyó.