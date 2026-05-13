El Gran Wyoming será uno de los protagonistas de la nueva entrega de 'La noche de Aimar', que La Sexta emitirá este miércoles tras 'El Intermedio'. Una conversación que se podrá ver al completo en el programa de Aimar Bretos pero que ya han avanzado los programas de La Sexta.

El conductor de 'El Intermedio' se abre como nunca antes y, entre otras cosas, desvela haber sufrido "hace poco" una agresión en plena calle debido a sus opiniones políticas, algo que no había contado hasta ahora. "¿Tú temes que algún día de estos te agredan por la calle?", le pregunta el periodista a su invitado. Y para su sorpresa, Wyoming le contesta que "ya me han agredido, lo he vivido".

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"Lo que pasa es que lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto y que me habían dado un codazo, porque lo que no quería era mostrarlo. Me fui corriendo a poner hielo y me apañaron la cara muy bien", explica El Gran Wyoming en esta entrevista de 'La Noche de Aimar'.

Tras escucharle, Aimar Bretos trata de saber quién le agredió. "Fueron tres gilipollas que iban por la calle y me dijeron 'hijo de puta, rojo'. Me volví a decir '¿qué pasa? ¿Cuál es el problema?' Y me calzaron una hostia", rememora el presentador de 'El Intermedio'.

🗨️ "Ya me han agredido, lo he vivido. Lo que pasa es que lo oculté".



El Gran Wyoming estará esta noche en #LaNochedeAimar



📺 A las 23:00h en @laSextaTV y @atresplayer. pic.twitter.com/zRowkOd9cF — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 13, 2026

Cristina Pardo tacha de "vergüenza" la agresión sufrida por El Gran Wyoming

Un desagradable episodio que ocurrió "hace poco" y del que hablaron este martes en 'Más Vale Tarde'. Cristina Pardo no dudó en decir que le parece "una vergüenza" y que cree que "hay que denunciarlo". "Wyoming es un tipo estupendo al que veremos mañana por la noche con Aimar Bretos, aquí en La Sexta", informaba la presentadora.

Por su parte, Iñaki López dejó claro que "no se puede pegar a la gente por opinar distinto a uno". "Ni insultar ni pegar, y últimamente está la situación muy tensa debido a la polarización de los políticos y no podemos permitir los ciudadanos que esto llegue a calle", añadió. "Incluso en líneas generales no se puede permitir pegar a la gente, y ya si es por pensar distinto tampoco", sentenció Cristina Pardo.

Además de El Gran Wyoming, María del Monte también será entrevistada por Aimar Bretos en la entrega de este miércoles. La cantante se sincerará sobre su homosexualidad. "Yo no he estado en mi vida en un armario", reconoce y, haciendo gala de su sentido del humor, añade: "Primero, porque no quepo, y lo segundo, porque me engancharía con las perchas en las orejas".

Esta será la tercera entrega de 'La Noche de Aimar', un programa con una puesta en escena muy definida que recuerda mucho al mítico 'La Noche abierta', presentado por Pedro Ruiz en TVE. Su escenografía minimalista, el cuidado tratamiento de la iluminación y una realización pensada para reforzar la cercanía convierten cada entrevista en una experiencia íntima y diferente dentro del panorama televisivo actual.

El espacio combina actualidad, entretenimiento y conversación en un formato que también reserva un espacio para historias anónimas y perfiles desconocidos capaces de aportar nuevas miradas y experiencias. Todo ello acompañado por los llamados "amigos de Aimar", colaboradores y rostros conocidos que enriquecen cada entrega con nuevas perspectivas.