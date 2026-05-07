Paloma del Río es preclara al describir lo que ha hecho Iñaki Gabilondo en 'La noche de Aimar' y Pedro Ruiz da la puntilla

Este miércoles, La Sexta emitió la segunda entrega de 'La Noche de Aimar', el programa de entrevistas de Aimar Bretos con el periodista Iñaki Gabilondo y la actriz Belén Rueda como invitados. Un espacio que no termina de convencer a la audiencia pero que está siendo muy aplaudido por rostros como Paloma del Río o Pedro Ruiz.

Y es que el segundo programa de 'La noche de Aimar' anotó un 4,4% y 330.000 espectadores. Un dato que sigue estando muy por debajo de la media de La Sexta pero que supuso un ascenso de cuatro décimas con respecto a su estreno de la semana pasada.

Pese a que en audiencia sigue sin funcionar, la entrevista que hizo Aimar Bretos a Iñaki Gabilondo está generando muchos comentarios en redes sociales. Una charla en la que el célebre periodista habló del franquismo y de cómo hay que saber despedirse de la gente que se quiere cuando uno se hace mayor.

Precisamente, Paloma del Río no ha dudado en dar su visión sobre el nuevo programa de La Sexta en respuesta al fragmento que compartió Ana Pastor sobre 'La Noche de Aimar' en su cuenta de "X".

"Llega un momento en el que empiezas a ver tu vida desde el retrovisor, cada vez hay más terreno por detrás que por delante. Hay que aceptarlo y vivir lo que toque. Y disfrutar de mentes claras como la de Iñaki", comenta la histórica periodista deportiva.

Llega un momento en el que empiezas a ver tu vida desde el retrovisor, cada vez hay más terreno por detrás que por delante. Hay que aceptarlo y vivir lo que toque

Y disfrutar de mentes preclaras como la de Iñaki@LaNochedeAimar https://t.co/hwt0ZmZnG8 — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) May 6, 2026

Otro rostro que también se ha pronunciado sobre la entrevista de Aimar Bretos a Iñaki Gabilondo es Pedro Ruiz. En este caso, el actor y presentador no dudaba en comparar el nuevo programa de Aimar Bretos con el que él presentó en La 2 entre 1997 y 2004 dejando además la puerta abierta a poder retomar un proyecto así en un futuro. "Gabilondo charló anoche con Aimar, con su lucidez habitual. Los planos se asemejan a La Noche Abierta. Lo celebro. Pronto retomará ese tipo de charlas", escribía.