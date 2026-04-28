Pedro Ruiz ve el anuncio del programa de Aimar Bretos en La Sexta y lo califica con estas cinco palabras

Aimar Bretos tiene todos los detalles preparados para su esperado salto a la televisión de la mano de 'La noche de Aimar', el nuevo formato de entrevistas que estrenará este miércoles 29 de abril en La Sexta. Y tras desvelar los primeros detalles de esta nueva apuesta de Atresmedia para el prime time de la cadena, Pedro Ruiz no ha tardado en pronunciarse a través de sus redes sociales sobre el debut del periodista de la Cadena SER en la pequeña pantalla.

Tal y como anunció el periodista en primicia en 'El Intermedio' la semana pasada, la primera entrega de su nuevo espacio de entrevistas contará con dos invitados de alto nivel: los actores José Sacristán y Juan Diego Botto, además de contar con la visita de la uróloga Blanca Madurga y la colaboración de rostros como Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo.

Pedro Ruiz se pronuncia sobre la llegada de Aimar Bretos a La Sexta con 'La noche de Aimar': "Calma y sencillez, cosas escasas y necesarias"

Así, Aimar Bretos, que se encuentra inmerso en las grabaciones de la primera temporada de este nuevo formato en colaboración con Newtral, dará el pistoletazo de salida a esta apuesta de La Sexta centrada en entrevistas en profundidad. Cada semana, el periodista hará un extenso repaso de la trayectoria de sus invitados repasando los aspectos clave de su carrera o de la actualidad. Un formato que, de acuerdo con Atresmedia, recupera el espíritu de formatos como 'La noche abierta', el espacio de entrevistas que Pedro Ruiz encabezó en La 1 desde 1997 hasta 2004.

Me gusta el anuncio de @LaNochedeAimar Promete calma y sencillez, cosas escasas y necesarias. El miércoles en @laSextaTV — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) April 27, 2026

Y precisamente, el experimentado presentador no ha dudado en dictar sentencia a este nuevo formato de entrevistas desde su perfil de X, donde a menudo opina sin filtro sobre la actualidad. "Me gusta el anuncio de 'La noche de Aimar'. Promete calma y sencillez, cosas escasas y necesarias. El miércoles en La Sexta", ha escrito el periodista aplaudiendo el primer adelanto del espacio.

"Hay gente muy interesante ahí fuera. Gente muy conocida y gente que tienes que conocer. Con todos ellos tenemos una conversación pendiente", adelanta Aimar Bretos en uno de los vídeos promocionales de 'La noche de Aimar' lanzados antes de su gran estreno de este miércoles, en el que contará con el Gran Wyoming y 'El Intermedio' como teloneros. Una declaración de intenciones del tono que marcará el programa que Pedro Ruiz no ha dudado en ensalzar ante sus seguidores.