Atresmedia clarifica el futuro de 'El Objetivo' de Ana Pastor en su parrilla tras dejar su hueco a 'La Noche de Aimar'

Tras el estreno de 'Cara al show' con Marc Giró en la noche del martes y 'Servicio secreto' con Alberto Chicote en la de los jueves; La Sexta completa su renovación del prime time con el estreno de 'La noche de Aimar', el programa con el que Aimar Bretos salta de la Cadena SER a la televisión y que tomará el relevo de 'El Objetivo' de Ana Pastor.

Y es que pese a que en un principio, 'El Objetivo' de Ana Pastor se había reducido a especiales informativos, en los últimos meses el espacio se había hecho un hueco en la noche de los miércoles con toda una serie de especiales sobre la situación en Irán y los conflictos internacionales provocados por Donald Trump.

Ahora, 'El objetivo' de Ana Pastor desaparece de la programación de La Sexta para hacer hueco a 'La noche de Aimar', que también es una producción de Newtral y en la que la propia periodista está muy implicada como productora ejecutiva y como el principal baluarte del fichaje de Aimar Bretos.

No obstante, durante la presentación de 'La noche de Aimar' se ha preguntado a Atresmedia por cuál será el recorrido de 'El Objetivo' a partir de ahora y si volverá próximamente a la parrilla de la cadena. "Como sabéis, 'El Objetivo' hace especiales. Lo que pasa es que este señor llamado Donald Trump nos obliga a hacer especiales todo el rato", bromeaba la presentadora y directora del espacio.

"Tenemos la suerte de trabajar en una cadena tiene una creencia que hace especiales en prime time solo de política internacional. Llevamos desde enero haciéndolo y funcionando bien. Estamos ahí. Hoy he pensado: 'Como estoy aquí, a lo mejor hay esta noche un especial' con todo lo que ha pasado en las últimas horas. Yo siempre estoy disponible, soy una soldado de esta empresa", recalcaba Ana Pastor. "Lo bueno de La Sexta es que somos todos compatibles. Poned esta noche La Sexta que igual ahí estamos porque ha pasado algo", apostillaba.

Por su parte, César González Antón, el director de 'La Sexta Noticias' ha sido muy claro. "Nosotros como cadena tenemos una estimación de cuántos especiales podemos tener de 'El Objetivo' al año y estamos en el mes cuarto del 2026 y ya los hemos superado", aseveraba con cierta sorna. "El otro día hablando con José Antón, que es el máximo director de Atresmedia, nos decía que si hay que hacer especiales de 'El Objetivo' tenemos la noche de los lunes libre", concluía.