Las audiencias apuntan a un preocupante retroceso de 'Cara al Show' con Marc Giró en La Sexta

'Cara al Show' con Marc Giró, una de las grandes apuestas de La Sexta en el 'sprint' final de esta temporada, cayó a mínimo histórico en cuota de pantalla y miles en la entrega ofrecida este martes 9 de junio, que tuvo como invitados a los actores Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer.

Tras el buen 7,2% que cosechó 'El Intermedio' de El Gran Wyoming, la nueva entrega comandada por el showman catalán descendió a un preocupante 3,8% de share. Se tradujo en tan solo 277.000 espectadores de media y supuso una pérdida de casi dos puntos y 156.000 fieles respecto a la pasada semana.

Así, 'Cara al Show' con Marc Giró se situó alarmantemente por debajo de la media diaria de La Sexta, que fue de un 6,2% de cuota. Con ese registro, que implica un claro retroceso del formato, también se colocó en un rendimiento inferior al acumulado mensual de la cadena en lo que llevamos de junio (5,8%).

Además, fue última opción de la noche. Si centramos el foco en su inmediato competidor, 'Código 10' en Cuatro, la distancia fue muy notable. En estricta coincidencia, el programa presentado por Nacho Abad y David Aleman (8,3% y 604.000) se impuso en 4,6 puntos a 'Cara al Show' (3,7% y 271.000). En otras palabras, le duplicó en ambos parámetros.

Y todo ello en una noche de martes dominada por la semifinal de 'Supervivientes 2026', que lideró con fuerza en Telecinco con un 15,6% de share y más de 900 telespectadores de media. La segunda plaza fue para Antena 3 con 'En tierra lejana' (12,4%) y la cuarta (por detrás de Cuatro) para La 1 de RTVE, que también pinchó con la nueva emisión de 'Al cielo con ella' (7,4%).

A continuación, mostramos la evolución en audiencias de 'Cara al Show' con Marc Giró en los siete programas emitidos hasta la fecha: