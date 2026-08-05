Máximo estupor en 'YAS Verano': Una invitada se la juega a Pepa Romero al recomendar ver Telecinco a su audiencia

El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá un acontecimiento único en España, un eclipse total de Sol. Por tal motivo, 'YAS Verano' ha contado este martes con la presencia de la oftalmóloga María Capote, quien ha visitado el plató de Antena 3 para dar unas recomendaciones para poder ver correctamente el eclipse.

La última vez que pudo verse un fenómeno así desde la península ibérica fue en 1912, hace 114 años. Aunque en 1959 pasó uno por las Islas Canarias, en esta ocasión, cruzará el país de oeste a este desde A Coruña hasta Palma, y ocurrirá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Será conveniente verlo desde un punto visible en dirección al oeste. Es probable que, al estar en verano, el cielo esté despejado. Y será entre León y Oviedo donde se podrá disfrutar más tiempo de la oscuridad del eclipse.

La oftalmóloga experta en retina ha explicado en el programa vespertino de Antena 3 presentado por Pepa Romero que "mirar al Sol, no sólo durante el eclipse, produce un daño irreversible en la retina. Produce una quemadura que va a hacer que nuestras células, nuestras neuronas del ojo no sean capaces de ver por esa zona. Estas quemaduras se pueden ver en montañeros que están mucho tiempo expuestos al Sol sin gafas".

"Me están preguntando muchos pacientes sobre filtros caseros, como las radiografías, porque parece que la zona oscura nos va a hacer de filtro, pero al revés, es peor porque se te dilata la pupila y el sol penetra mucho más y es mucho más dañino", dejó claro la experta. Tampoco sirven ni las gafas de sol normales, ni las de esquí, ni las polarizadas. En cuanto a los prismáticos o los telescopios, "tampoco te puedes poner tu gafa homologada y utilizarlo. Tiene que tener un filtro especial que son extremadamente caros".

Según ha explicado la médica en el programa de Antena 3, hay que utilizar unas gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO. Pero destaca que "es importante comprarlas en establecimientos de confianza, ópticas, farmacias…". Aunque, en cualquier caso, asegura que "lo ideal es mirar a cada rato, no la hora completa".

La metedura de pata de la oftalmóloga en Antena 3

Hay que señalar que, durante un eclipse como el que se producirá el 12 de agosto, el peligro aumenta, puesto que el Sol está parcialmente oculto y la luz resulta menos molesta, por lo que no tenemos el instinto de apartar la vista. Sin embargo, aunque no sientas dolor, mirar al cielo durante mucho tiempo sin protección causará daños irreversibles en la retina igualmente. Los efectos pueden ser una inflamación o que las células sufran una atrofiación hasta morir. Aunque las consecuencias no son inmediatas, sino que puedes empezar con dificulta para leer, pérdida de visión o aparición de una mancha fija en el campo visual.

Según la oftalmóloga, "la mejor forma de ver el eclipse es desde la tele". Era entonces, cuando cometía una gran metedura de pata, al recomendar ver este fenómeno histórico desde la cadena de la competencia. "En tu casa, con tu familia, con palomitas y miras en Telecinco...", soltó María Copete, dejando descolocada a Pepa Romero.

"¿Cómo en Telecinco? En Antena 3", le espetó la presentadora, quien añadió, bromeando: "Ay que esta viene de la competencia". Tras este momento lapsus, Pepa Romero explicó que "en Antena 3 vamos a hacer un especial del eclipse". "Y seguro que lo hacéis estilo Campanadas", les alabó la médica quien, antes de poner fin a su intervención, volvió a recomendar ver el eclipse "desde Antena 3".