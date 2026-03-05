Pepa Romero se planta y pide el despido de los colaboradores de Sonsoles Ónega: "Estáis castigados"

Tras el fallecimiento de Fernando Ónega, Pepa Romero se está encargando de presentar 'Y ahora Sonsoles' estos días ocupando la silla de Sonsoles Ónega. Y este jueves, la presentadora sustituta se ha acordado de su compañera al ver lo rebeldes que son muchos de sus tertulianos.

El programa de Antena 3 debatía sobre la polémica que se ha generado en torno a los Premios Goya después de que Yolanda Ramos expresara en sus redes sociales una crítica porque la Academia de Cine prefiera invitar a influencers que nada tienen que ver con el cine y no contar con actores y rostros como ella.

Así, Yolanda Ramos exponía que ella había tenido que ver los Goya en pijama desde su casa y que tan solo le habían invitado a la ceremonia en el año 2015 cuando estuvo nominada a Mejor Actriz Revelación. Asimismo, la actriz y humorista ha dejado claro que ella no tiene nada en contra de los influencers y que solo había expresado una queja ante la Academia de Cine.

Este jueves, 'Y ahora Sonsoles' debatía sobre el asunto y hablaba en exclusiva con la propia Yolanda Ramos. Sin embargo, el debate se calentaba y provocaba que Pepa Romero tuviera que poner orden entre sus tertulianos al ver que querían hablar todos a la vez.

Pepa Romero se planta en Antena 3: "¿Cómo os soporta Sonsoles?"

Pepa Romero se planta con los colaboradores de 'Y ahora Sonsoles'

Y es que al ser un asunto polémico había una gran división en el plató entre los que defendían la presencia de los influencers y los que cuestionaban que en unos premios de cine se invite a gente que nada tiene que ver con la industria mientras muchos actores eran vetados de poder acudir a dicha ceremonia.

Al ver que tanto María Manjavacas como Carmen Lomana, Valeria Vegas y Nacho Gay se pisaban los unos a los otros, Pepa Romero no dudaba en poner orden acordándose de su compañera. "No podéis hablar todos a la vez porque si no la gente en casa no se entera. El otro día me lo decía una señora de Panamá, que habláis todos a la vez y no se entiende. Estáis castigados ¿eh?", les advertía la presentadora.

Sin embargo, el aviso les sirvió de poco porque todos volvían a hablar a la vez. "Estáis todos despedidos porque no me dejáis hablar. De verdad, ¡es que sois malísimos! ¿Cómo os aguanta Sonsoles?", se preguntaba Pepa Romero harta de todos sus compañeros. "Pero habrá finiquito por lo menos", ironizaba Nacho Gay. "No entiendo cómo os aguanta Sonsoles", insistía la presentadora.