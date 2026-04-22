Incredulidad en 'Supervivientes' por quién fue el salvado de la expulsión ayer tras la gala más dura de la edición

'Supervivientes 2026' ha afrontado este martes 21 de abril la que ha sido ya la séptima ceremonia de salvación de la edición entre los cuatro concursantes que resultaron nominados en la gala del pasado jueves: Claudia Chacón, Almudena Porras, Gerard Arias e Ingrid Betancor.

Los citados supervivientes se han enfrentado a la dinámica del 'Abismo al infinito', esa imponente estructura sobre el mar formada por cuatro toboganes. El que obtuviera mayor respaldo en el televoto abierto en la app Mediaset Infinity quedaba liberado de la expulsión definitiva del próximo 23 de abril.

Y esa salvación ha sido muy imprevisible porque los porcentajes han estado nuevamente muy igualados. Una situación que viene repitiéndose en las últimas semanas en 'Supervivientes 2026' y que refleja la gran división en el veredicto de los espectadores.

Antes de pausar la votación, el reality ha actualizado los resultados de cara a la eliminación: 34,3%, 25,6%, 22,7% y 17,4%. A continuación, se ha procedido a comunicar quien continuaba en el proceso de expulsión y quién era el agraciado o agraciada con el mayor apoyo del público. Y ha habido una sorpresa mayúscula.

Duelo final en la ceremonia de salvación entre Claudia Chacón y Gerard Arias

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia desde Honduras, ha indicado la permanencia en la palestra de Almudena Porras e Ingrid Betancor. Así las cosas, el indulto ha quedado en un duelo entre Claudia Chacón y Gerard Arias justo después de la grave pelea que les ha costado sanciones disciplinarias por parte de la organización.

Finalmente, al término de la emisión de 'Tierra de Nadie', se ha resuelto el enigma: Claudia ha sido la salvada de la noche con ese 34,3% de los votos frente Gerard, su máximo enemigo. La joven ha estallado de emoción ante ese inesperado veredicto.

Lo cierto es que este sentido del voto de los espectadores, apoyando mayoritariamente a Claudia Chacón después del gran conflicto con Gerard, ha generado un enorme estupor. Lejos de haberle afectado las últimas polémicas, el resultado refleja con claridad que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se ha convertido en la concursante predilecta de la audiencia de 'Supervivientes'. De hecho, es la segunda semana consecutiva que se salva de la eliminación en primer lugar.