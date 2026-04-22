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Netflix da el pelotazo con este vertiginoso thriller dramático que ya es lo más visto en España

por El Televisero

Se ha colocado en muy poco tiempo en el Top 1 del ranking de películas más populares en nuestro país en Netflix

Protagonistas de la película '180' en Netflix
Protagonistas de la película '180' en Netflix | Montaje El Televisero

Netflix está dando la campanada con '180', un adrenalínico thriller sudafricano que se ha colocado en muy poco tiempo en el Top 1 de las películas más populares en nuestro país; desbancando así a 'Embestida', que se había posicionado en ese primer lugar durante la semana anterior. 

El largometraje, tipificado por la plataforma de streaming como dramático, descarnado, de suspense, emotivo y lleno de venganzas, está protagonizado por Prince Grootboom, Noxolo Dlamini y Danica De La Rey. 

El elenco artístico de '180' lo completan Warren Masemola, Desmond Dube, Fana Mokoena, Kabelo Thai, Bongile Mantsai, Zenobia Kloppers y Makhaola Ndebele. Un reparto desconocido en España al tratarse de una producción sudafricana.

Sinopsis y tráiler oficial de '180'

La cinta narra la historia de Zak, un ex convicto reinsertado en la sociedad que goza de una segunda oportunidad. Sin embargo, un inesperado incidente de tráfico deja a su hijo en estado crítico y este hecho le permite descubrir que el sistema le da la espalda debido a ese oscuro pasado.

Él, enfurecido, se adentra en una oscura espiral de confusión emocional y de venganza, poniendo su vida y la de sus allegados en máximo peligro en aras de hacer justicia por su hijo.

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