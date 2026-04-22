El público dicta sentencia a 'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró en La Sexta, con una crítica reiterada

Cuatro meses después de anunciarse su fichaje por Atresmedia y tras una intensa promoción con sus visitas a 'El Hormiguero' o 'Lo de Évole', Marc Giró ha aterrizado por fin en el prime time de La Sexta con el estreno de 'Cara al show', una evolución de lo que era 'Late Xou'.
Y es que al igual que el formato de TVE, 'Cara al show' es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega se abrirá con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.
Después del monólogo, Marc entrevistará a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio contará con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.
El programa también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López, que continúan en el equipo tras 'Late Xou'. Y, como cierre, una actuación musical.
En el primer programa, 'Cara al show' ha contado con unos padrinos de excepción: Estopa. Los hermanos José y David Muñoz han sido los encargados de inaugurar el nuevo programa de Marc Giró dando el salto así a La Sexta después de haber sido los presentadores de las Campanadas de TVE junto a Chenoa.
Pero además, en esta primera entrega, Marc Giró ha contado también en el plató con Jordi Évole y Eduardo Casanova para promocionar el estreno de 'Sidosa', la película documental en la que el actor y director se abre en canal y confiesa cómo vive como persona que tiene el sida. Y para terminar, el programa también ha contado con la actuación de Chiara Oliver.
El primer monólogo de Marc Giró en La Sexta con dardos a su salida de TVE
"Bueno la verdad que cuando se anunció mi fichaje por La Sexta, motivo por el cual dejé RTVE, a pesar de que oiga intenté hacer las dos cosas a la vez, fichar por Atresmedia y seguir en RTVE como Chenoa vamos. Cuándo fiché por La Sexta mucha gente me hizo llegar su preocupación porque pensaban que aquí no tendría la misma libertad de expresión, que me cortarían las alas y que no podría decir lo que quisiera y cómo quisiera, que me controlarían", empezaba diciendo el presentador en su monólogo.
"Algunos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista, creían que me había doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del Ibex-35. He recibido muchos mensajes en las redes sociales encomiándome a que siga siendo yo mismo", proseguía comentando antes de leer algunos mensajes y de recordar lo que le dijo Pedro Sánchez en 'Lo de Évole' esperando que no le cambiara el tiempo.
Tras ello, Marc Giró les ha respondido a todos versionando el "No cambié" de Yurena antes de seguir con su monólogo hablando de los prefachas y reflexionando sobre cómo gracias a los partidos de izquierdas se promueven medidas como el escudo social o la ley del aborto, entre otras.
La audiencia da su veredicto a 'Cara al show'
Y como era de esperar, la llegada de Marc Giró a La Sexta con 'Cara al show' ha dado mucho que hablar en redes sociales. Son muchos los que han celebrado su regreso y el monólogo inicial.
También son varios los espectadores que no han dudado en comparar 'Cara al show' con 'Late Xou' comentando que son el mismo programa y que apenas han cambiado nada. "Hubo más cambio en Al cielo con ella pasando de La 2 a La 1 que el de Marc Giró cambiando de cadena. Le pusieron #caraalshow porque el mismo nombre no se lo podían poner... El formato me encanta pero esperaba algo más que un cambio de color de sofá y de cortina", recalca uno.
Pero si ha habido una crítica y una queja muy repetida hacia 'Cara al show' es la cantidad de publicidad que ha llevado en su estreno después de que su programa en TVE no contara con bloques publicitarios al emitirse en la cadena pública.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.