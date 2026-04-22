El público dicta sentencia a 'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró en La Sexta, con una crítica reiterada

Cuatro meses después de anunciarse su fichaje por Atresmedia y tras una intensa promoción con sus visitas a 'El Hormiguero' o 'Lo de Évole', Marc Giró ha aterrizado por fin en el prime time de La Sexta con el estreno de 'Cara al show', una evolución de lo que era 'Late Xou'.

Y es que al igual que el formato de TVE, 'Cara al show' es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega se abrirá con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevistará a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio contará con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López, que continúan en el equipo tras 'Late Xou'. Y, como cierre, una actuación musical.

En el primer programa, 'Cara al show' ha contado con unos padrinos de excepción: Estopa. Los hermanos José y David Muñoz han sido los encargados de inaugurar el nuevo programa de Marc Giró dando el salto así a La Sexta después de haber sido los presentadores de las Campanadas de TVE junto a Chenoa.

Pero además, en esta primera entrega, Marc Giró ha contado también en el plató con Jordi Évole y Eduardo Casanova para promocionar el estreno de 'Sidosa', la película documental en la que el actor y director se abre en canal y confiesa cómo vive como persona que tiene el sida. Y para terminar, el programa también ha contado con la actuación de Chiara Oliver.

El primer monólogo de Marc Giró en La Sexta con dardos a su salida de TVE

"Bueno la verdad que cuando se anunció mi fichaje por La Sexta, motivo por el cual dejé RTVE, a pesar de que oiga intenté hacer las dos cosas a la vez, fichar por Atresmedia y seguir en RTVE como Chenoa vamos. Cuándo fiché por La Sexta mucha gente me hizo llegar su preocupación porque pensaban que aquí no tendría la misma libertad de expresión, que me cortarían las alas y que no podría decir lo que quisiera y cómo quisiera, que me controlarían", empezaba diciendo el presentador en su monólogo.

"Algunos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista, creían que me había doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del Ibex-35. He recibido muchos mensajes en las redes sociales encomiándome a que siga siendo yo mismo", proseguía comentando antes de leer algunos mensajes y de recordar lo que le dijo Pedro Sánchez en 'Lo de Évole' esperando que no le cambiara el tiempo.

#CaraAlShow

¿Doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del IBEX 35? 🤨



Españoles, Presidente @sanchezcastejon, Marc Giró os responde: pic.twitter.com/7PBtHihRVm — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 21, 2026

Tras ello, Marc Giró les ha respondido a todos versionando el "No cambié" de Yurena antes de seguir con su monólogo hablando de los prefachas y reflexionando sobre cómo gracias a los partidos de izquierdas se promueven medidas como el escudo social o la ley del aborto, entre otras.

La audiencia da su veredicto a 'Cara al show'

Y como era de esperar, la llegada de Marc Giró a La Sexta con 'Cara al show' ha dado mucho que hablar en redes sociales. Son muchos los que han celebrado su regreso y el monólogo inicial.

El openning, una verdadera declaración de intenciones. ¡¡¡¡Ha estado 10!!!! #CaraAlShow — abero (@aberooreba0_) April 21, 2026

Empezar con “No cambié” de Yurena solo lo sabe hacer Marc Giró y encima en La Sexta. A tus pies #CaraAlShow pic.twitter.com/7eDhFsjZFL — José (@joseerv1410) April 21, 2026

Marc Giró callando muchas bocas a los que hablan mal de Atresmedia sin saber. #CaraAlShow — José (@joseerv1410) April 21, 2026

Qué elegante la manera de Marc Giró de decirle chau chau a RTVE #nocambié #CaraAlShow — Javier D. Guardiola (@jdguardiola) April 21, 2026

Había ganas de Marc Giró y de #CaraAlShow. Empezar con un himno como “No cambie”, un monólogo que se debería estudiar en muchas facultades de ciencias políticas y con unos invitados tan especiales como Estopa. Mejor no puede empezar esta nueva etapa — Álex Delgado (@ADelgadoM_) April 21, 2026

#CaraAlShow Nunca entenderé el porqué @rtve dejó perder el programa de Marc Giró ? Creo que Marc se marchó por culpa de tantos cambios de emisión por culpa del Fútbol y otros motivos. #AlCieloConElla en tve no me termina de convencer, la presentadora la veo muy sobreactuada — Ramón /❤ (@Ramon_Nic_) April 21, 2026

Que bueno es Marc Giro. ¿Como RTVE lo dejo escapar ? #CaraAlShow — HUEVISMO2.0 (@CARacolceo) April 21, 2026

#CaraAlShow



Me alegro mucho de ver a Marc Giró en la TV. Sea en TVE o en La Sexta.



Es un animal televisivo. Único. — Karmo (@karmo84) April 21, 2026

También son varios los espectadores que no han dudado en comparar 'Cara al show' con 'Late Xou' comentando que son el mismo programa y que apenas han cambiado nada. "Hubo más cambio en Al cielo con ella pasando de La 2 a La 1 que el de Marc Giró cambiando de cadena. Le pusieron #caraalshow porque el mismo nombre no se lo podían poner... El formato me encanta pero esperaba algo más que un cambio de color de sofá y de cortina", recalca uno.

Una copia de late xou ???? #CaraAlShow — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) April 21, 2026

Hubo más cambio en Al cielo con ella pasando de La 2 a La 1 que el de Marc Giró cambiando de cadena. Le pusieron #caraalshow porque el mismo nombre no se lo podían poner... El formato me encanta pero esperaba algo más que un cambio de color de sofá y de cortina😅 — Antía (@antia_lb) April 21, 2026

Es exactamente el mismo plató que late motiv, en plan, no sé si está en la misma localización pero es absolutamente igual. De verdad... Que decepción #CaraAlShow — uriii (@uriiiimv) April 21, 2026

A ver cómo se da la noche con #caraalshow, de momento muy parecido en concepto a LateShow, cosa buena. pic.twitter.com/jL5hEtSOwf — Tazzo (@tazzo34) April 21, 2026

Cero innovación en #CaraAlShow

Han hecho un híbrido entre el late de Marc Giró y #ElIntermedio y punch. Tod(e) igual y con un plató ➕ pequeño. Eso sí, en audiencias le hará mucha mella a #AlCieloConElla 📺 pic.twitter.com/FjOb16cNHR — 𝙴𝚍𝚞𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚗𝚞𝚎𝚟𝚊 (@e__VILLANUEVA) April 21, 2026

Está Marc Giró pero algo ha cambiado, antes era como más fresco el formato, ahora está más en un envoltorio #caraalshow — República Salmerón (@Sabrilleta) April 21, 2026

Pero si ha habido una crítica y una queja muy repetida hacia 'Cara al show' es la cantidad de publicidad que ha llevado en su estreno después de que su programa en TVE no contara con bloques publicitarios al emitirse en la cadena pública.

Lo peor de este #CaraAlShow los putos anuncios! pic.twitter.com/GQfnpfxB8D — 𝐋𝐀 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 (@la_drama_queen_) April 21, 2026

Le he dado una oportunidad a #CaraAlShow y es la primera vez que le veo. Me está gustando bastante como lleva la entrevista a Estopa. No como ciertos programas que se las dan de audiencias altas.



Eso si, los cortes publicitarios, regulinchis eh! — Triz🇪🇦 (@shul_ido_maps) April 21, 2026

El montaje de realización del nuevo programa de Marc Giró deja bastante que desear eh. #CaraAlShow — 🇸🇪☣✘Štəphy Vâłł✘☣ (@StephyVall) April 21, 2026

Ayy esos anuncios cortando la entrevista 28 veces 😭 #CaraAlShow — Señora Rochester (@Sra_Rochester) April 21, 2026

Mismo planteamiento del programa de la 1, latexou, con misma banda y secundarios e incluso diría q mismo plató y es un acierto porque el programa era buenísimo, pero... los anuncios te sacan de la entrevista #CaraAlShow — VitoDesastres (@MiPerroOdin) April 21, 2026